Risplende San Nicolò. La chiesa ha riaperto dopo il restauro

Grande festa a San Nicolò strapiena di gente per la riapertura della Chiesa dopo la sua ristrutturazione e il restauro. Con il sisma del 2016 l’edificio di culto aveva subito danni diffusi, tra i quali lesioni da martellamento nella parte destra della facciata, dovute dal campanile, lesione e distacco di significative porzioni di stucchi ed intonaci dipinti, ma anche un principio di ribaltamento dell’abside.

La Domenica delle Palme è stata arricchita dalla riapertura con la celebrazione eucaristica alla presenza di tutti i borghigiani, delle autorità civili e militari, tra cui il commissario straordinario per la ricostruzione, senatore Guido Castelli, venuto appositamente, e il maggiore Mirco Marcucci che ha comandato per cinque anni l’Arma dei Carabinieri di Fabriano e altri comuni, ora in partenza per altri incarichi.

Il plauso è andato ai lavori eseguiti nella loro totalità per riportare alla sua magnificenza la struttura. La sindaca Daniela Ghergo ha detto: "E’ stato un momento significativo e di festa per la comunità. Un esempio concreto di come, grazie all’impegno e al lavoro di istituzioni e maestranze, anche le ferite più profonde possano essere sanate. Ora, una delle chiese più belle e significative della città torna a essere un luogo di culto e di grande bellezza".