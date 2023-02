Rispunta l’ex rettore Sauro Longhi È lui l’uomo di sinistra e 5 stelle

Polo alternativo a sinistra, è iniziata la settimana decisiva per arrivare alla quadratura del cerchio in vista delle Comunali di maggio.

Proseguono ad ampio spettro gli incontri e le discussioni tra i gruppi orientati a fare parte di una coalizione il cui obiettivo sarebbe impensierire uno dei due blocchi principali, il centrodestra di Silvetti e il centrosinistra della Simonella.

Sul tavolo un accordo duraturo tra gruppi eterogenei e in alcuni casi molto diversi tra loro, dal Movimento 5 Stelle ai Verdi passando per Altra Idea di Città. Ma soprattutto la convergenza su una candidatura unica, forte e condivisa da tutti i movimenti che siedono attorno a quel tavolo. Il nome in questione potrebbe essere quello dell’ex Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Sauro Longhi, spuntato in occasione anche delle precedenti elezioni.

Il suo nome circola già da qualche tempo, ma negli ultimi giorni ha preso vigore e visti i tempi stretti per arrivare a una fumata bianca non è detto che possa essere lui il terzo incomodo.

Contattato dal Carlino Longhi non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in tal senso, non confermando e non smentendo dunque la voce che presto potrebbe diventare un coro all’unisono.

Trovare un accordo, tuttavia non sarà facile e lo scoglio principale è rappresentato dai temi cardine del programma, un testo da condividere e che vede alcune priorità poste da ciascun gruppo coinvolto. Dunque il programma prima del nome, senza dimenticare che al momento resta in piedi la candidatura presentata ufficialmente sette mesi fa da Francesco Rubini (Altra Idea di Città).

Il consigliere comunale ha sempre sostenuto di essere disposto a fare un passo indietro in caso di candidatura condivisa, ma ha posto i suoi paletti a livello di programma di eventuale governo della città: Area marina protetta, molo grandi navi da crociere al porto, parcheggi in centro, mobilità sostenibile e stazione marittima.

Si attende l’entrata in scena dei grillini: "Questa settimana la dedicherò alla questione del voto di Ancona, la città più importante alle prossime comunali, parlerò col gruppo comunale e vedremo l’orientamento" ha detto Giorgio Fede, coordinatore M5S delle Marche.

Sulla stessa linea Caterina Di Bitonto dei Verdi: "Stiamo lavorando per trovare un accordo tutti insieme. È vero, il tempo vola e dovremo risolvere in fretta la situazione, ma sono sicura che presto arriveremo a un accordo tutti assieme in vista del voto di primavera".

p.cu.