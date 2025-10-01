Rissa a calcetto "Ho vissuto l’inferno"

Doveva essere una partita di calcetto tra amici, per passare il tempo insieme e divertirsi all’insegna dello sport ma durante l’incontro i toni si erano accesi parecchio ed era finita in rissa. Un calciatore era dovuto fuggire negli spogliatoi, dove si era chiuso dentro perché minacciato con una spranga dagli avversari. Lo stesso sportivo era stato preso a calci e a pugni in campo riportando un prognosi con ferite guaribili in poco meno di un mese. L’episodio increscioso era successo il 5 febbraio del 2023, nell’area sportiva di via Sacco e Vanzetti, a Brecce Bianche. Per le lesioni subite dal calciatore, un 28enne anconetano, era stata sporta denuncia e si è arrivati al processo dove in tre sono imputati per lesioni e minacce aggravate in concorso e per aver portato una mazza da baseball e una chiave inglese in un luogo pubblico senza motivo. Sono tre albanesi, due di 23 anni e uno di 27 anni, tutti residente ad Ancona.

Ieri mattina, davanti alla giudice Francesca Grassi, è stata sentita la vittima che si è costituita parte civile con l’avvocato Roberta Rossini e chiede un risarcimento danni di 50mila euro. In aula ha rivissuto quei momenti dell’aggressione dicendo "ho vissuto l’inferno". Sono stati sentiti anche i testimoni della pubblica accusa, altri giocatori presenti quel giorno alla partita. L’incontro a calcetto era stato organizzato con il passa parola tra i giovani e non tutti si conoscevano bene tra loro. La partitella andava avanti da un po’ e non si sbloccava quando, stando alle accuse, ci sarebbe stato un fallo di gioco che ha poi scatenato la violenza in campo. Qui le versioni si distinguono. Stando alla parte offesa a subirlo sarebbe stata la vittima che avrebbe cercato di difendersi per poi ritrovarsi i giocatori avversari contro di lui. In quattro lo avrebbero iniziato a malmenare, colpendolo con un calcio al volto e provocandogli una grave tumefazione a un occhio. Riportò ferite anche al costato. A quel punto erano intervenuti i compagni di squadra, per placare gli animi, ma la situazione era degenerata. Il 28enne si era dovuto barricare dentro gli spogliatoi per sottrarsi alla voglia di vendetta dei calciatori della squadra avversaria che si sarebbero procurati anche una spranga poi meglio identificata con una mazza da baseball e una chiave inglese.

Stando alle difese invece la vittima avrebbe commesso più falli duranti l’incontro scatenando la reazione degli avversari che scocciati di subire avrebbero innescando solo un litigio finito a spintoni reciproci e nulla altro. All’arrivo delle forze dell’ordine si erano però dati alla fuga proprio i giocatori della squadra avversaria. Fatta denuncia ai carabinieri era stata avviata una indagine che ha poi portato ai tre imputati difesi dagli avvocati Elisa Pavoni, Nicoletta Cardinali e Roberta Ragnetti. Prossima udienza il 28 ottobre per sentire i testimoni della parte civile. Gli imputati, uno è irreperibile, hanno sempre respinto i fatti.

Marina Verdenelli