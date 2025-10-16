Rissa al night, tre a processo per lesioni

Passano la serata al night e quando arriva il momento di pagare prima si lamentano del prezzo, troppo caro, poi minacciano l’addetto alla sicurezza: "Ti spariamo, sei un morto che cammina". In pochi secondi al Venus di Montemarciano è scoppiata una rissa finita con un ferito e diversi danni al locale: due colonne di gesso erano andate in frantumi come anche diversi bicchieri di cristallo e una mensola in resina.

Il parapiglia risale al 5 giugno del 2023: in cinque erano stati denunciati, quattro clienti, tutti della provincia di Bari, e lo stesso buttafuori, un albanese di 51 anni. Solo in tre, baresi, sono finiti a processo davanti al giudice Carlo Cimini per rissa, danneggiamento e lesioni aggravate in concorso. Gli imputati hanno tra i 56 e i 45 anni. Martedì in tribunale, ad Ancona, sono stati sentiti la titolare del night, una slovacca di 40 anni, e l’addetto alla sicurezza, l’albanese la cui posizione nel procedimento è stata stralciata perché farà la messa alla prova.

La proprietaria del night ha riferito che quella sera aveva visto entrare i clienti che poi hanno creato scompiglio. "Era la prima volta che li vedevo – ha detto la titolare – hanno bevuto, poi hanno detto che i prezzi erano alti rispetto ad altri locali. Io gli ho risposto che le tariffe erano quelle. Hanno pagato, ma subito dopo si sono messi a discutere con il nostro addetto all’accoglienza (il buttafuori, ndr). Uno di loro gli avrebbe detto ’noi agli albanesi li schiacciamo’. Subito dopo ho visto l’albanese andare in cucina e prendere un coltello: io gli ho detto che doveva uscire, c’è stata una colluttazione, poi mi sono chiusa nel locale per paura, e ho chiamato i carabinieri".

L’addetto all’accoglienza avrebbe estratto uno spray per spruzzare una sostanza urticante ai clienti che lo avevano minacciato. Mercoledì è stato sentito in aula anche l’addetto all’accoglienza, che ha smentito di aver preso un coltello e ha spiegato di aver ricevuto minacce come questa da quei clienti: "Ti veniamo a sparare, sei un morto che cammina". L’albanese, stando al capo di imputazione, sarebbe stato preso per un braccio e colpito ripetutamente. Contro di lui sarebbero stati lanciati anche dei bicchieri. Riportò lesioni alle ginocchia e alle braccia: per una prognosi di dieci giorni. Uno dei tre baresi avrebbe danneggiato anche una vettura parcheggiata fuori dal night: con una cintura avrebbe sferrato colpi contro il lunotto. Prossima udienza il 4 novembre per discussione e sentenza. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Michele Zuccaro e Natalia Boemi.

