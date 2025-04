Rissa al Piano. Soccorso un somalo ferito

Due gli interventi della Croce Gialla di Ancona. Il primo nella notte tra lunedì e martedi, quando in Piazza Ugo Bassi è stato soccorso un somalo di 26 anni rimasto coinvolto in una rissa avvenuta dalle parti del mercato del Piano. Il giovane aveva una ferita ad una mano, procuratasi probabilmente durante una colluttazione con altre persone che si sono poi dileguate. Il somalo è stato medicato dai sanitari della Croce Gialla e da quelli dell’automedica del 118. E’ stato portato in ospedale a Torrette in stato di agitazione.

Ieri pomeriggio sempre la Croce Gialla è dovuta intervenire per un’altra lite, questa volta in un condominio via Flaminia nel territorio del Comune di Ancona: un uomo di 69 anni ha raccontato di essere stato scaraventato in terra da una donna residente nello stesso stabile. Tra i due pare ci fossero vecchie ruggini dovute a questioni condominiali. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. L’uomo ferito per fortuna in maniera non grave ha rifiutato il trasporto in ospedale.