Rissa al Viale tra studenti in Erasmus. Il Questore "spicca" nove Dacur

Rissa al Viale alle 2 di notte, tutti identificati i giovani che avevano scatenato un parapiglia davanti a un bar circa un mese fa. A seguito dell’istruttoria condotta dalla Divisione anticrimine, unitamente alle indagini della Squadra mobile, sono stati tutti identificati i nove ragazzi (di cui due italiani). Fra loro, anche tre albanesi e quattro di origine kirghiza e kazaka. I protagonisti della vicenda sono giovani, hanno infatti tutti tra i 20 ed i 24 anni e sono studenti universitari in Erasmus in Italia. Emessi Dacur per un totale complessivo di nove anni: un’esperienza, quella dell’Erasmus, che – volendo ironizzare – quei ragazzi sicuramente non dimenticheranno. Il Daspo urbano si è reso necessario dato che l’episodio – avvenuto circa un mese fa – si è tenuto in una zona centrale della città, che ha destato clamore e preoccupazione. Da considerare anche lo stato di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha indotto il questore dorico, Cesare Capocasa, a vietare ad ognuno dei nove giovani, per la durata di un anno ciascuno, di poter accedere al locale in questione e a tutti gli altri bar del Viale. Il gruppo è stato avvisato che la violazione della misura comporterà la multa da 10mila a 24mila euro e la reclusione da uno a tre anni. Intanto, continua l’operazione ´Alto impatto´, voluta proprio dal questore e disposta d’intesa con il prefetto di Ancona, Saverio Ordine, e con l’ausilio del reparto prevenzione crimine di Perugia: 155 le persone identificate (di cui 64 quelle con precedenti). I veicoli controllati sono stati 57, attraverso posti di controllo in tutta la città, dagli Archi al centro, passando per il Piano. Diversi anche gli esercizi commerciali passati al setaccio dagli agenti. In stazione, un 35enne italiano già noto è stato sorpreso con dell’hashish nel pacchetto di sigarette. Lo nascondeva in tasca: a tradirlo, l’agitazione e l’irrequietezza ai controlli. Era ubriaco alla guida, invece, il 50enne che procedeva a fari spenti sulla sua moto, poi sequestrata (lui è stato denunciato). Per un algerino del ’99, infine, è scattato l’ordine a lasciare l’Italia entro sette giorni: la sua domanda di asilo era infatti stata ritenuta infondata dalla Commissione territoriale, ma nonostante fosse già gravato da un provvedimento di espulsione, si trovava ancora sul territorio nazionale.

Nicolò Moricci