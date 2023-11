Rissa Chieri-Varese: 11 giornate di squalifica. I biancorossi si rifanno contro l’Alba

Un dispiacere e un sorriso per il Città di Varese. Il primo ha il volto delle due giornate di squalifica comminate a Nicolò Palazzolo e Niccolò Cottarelli in seguito alla rissa scoppiata nel finale della sfida con il Chieri persa dai biancorossi per 2-1. Il primo è stato reo di avere spinto in modo aggressivo un avversario, il secondo di avere rifilato a un giocatore piemontese una manata al volto. Fermato per due giornate anche il preparatore dei portieri Paciarotti. In casa Chieri tre giornate per il difensore Egharevba e due giornate di squalifica ad Andrea Gasparoni. Eghaverba aveva colpito con pugni e calci un giocatore a gioco fermo: da qui il motivo della squalifica più pesante.

Fin qui il Piemonte amaro del Varese. Il Piemonte del sorriso ha invece l’impronta del ritorno alla vittoria al Franco Ossola contro l’Alba per 1-0. La squadra di Corrado Cotta torna a muovere la classifica dopo il doppio tonfo con Fezzanese e Chieri. Protagonista della gara dei biancorossi è stato Banfi che, oltre ad avere creato diverse occasioni da rete nell’arco dei novanta minuti, è stato anche autore del gol partita al 15’. Furlan ha provato a superare il portiere Chiavassa che respinge, Banfi, ben appostato, ha ripreso la sfera dal limite spingendola nella porta avversaria. Biancorossi al nono posto con sedici punti e la zona playoff nel mirino.

Cristiano Comelli