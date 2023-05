Rissa choc davanti alle "Faiani" Un ragazzo colpito alla testa e ferito

Rissa a bottigliate tra bande in mezzo ai passanti e ai residenti, ennesimo choc davanti alle scuole Faiani, in pieno centro. Il fatto è accaduto nella serata di venerdì, proprio nello stesso giorno in cui, durante la mattinata, i bambini delle classi della materna avevano pulito l’area a colpi di ramazza e paletta, rimuovendo proprio i cocci di bottiglia e i rifiuti lasciati quotidianamente dai membri delle bande. Una situazione insostenibile che va avanti da mesi e nessuno interviene. Per tutto il pomeriggio di venerdì decine di giovani, tra loro anche minorenni e ragazze, hanno imperversato nella piazzetta antistante l’ingresso della scuola. Grida, schiamazzi, consumo di alcol, mentre come al solito nella viuzza chiusa (via Monina) sull’altro lato della scuola, vari gruppetti si sono radunati e nascosti per portare avanti le operazioni di spaccio che in quella zona avvengono in maniera sfacciata. L’attività avviene nella zona del campo da basket sopra la scuola, raggiungibile attraverso la scalinata che conduce in via Torrioni, e l’uscita posteriore delle Faiani. Lì le telecamere, infatti, non ci sono e dunque è più facile e indolore per i giovani criminali portare avanti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Come al solito però ieri le cose sono andate ben oltre. Per cause che non è stato possibile chiarire, due gruppi opposti di questi giovani hanno iniziato a confrontarsi. Sono stati minuti di panico per tutto il quartiere. I balordi si sono affrontati con bottiglie di vetro e altre armi improprie. Fuggi fuggi, urla, passanti costretti a scappare per non finire in mezzo alla contesa finita nel sangue. Uno dei giovani, di chiare origini nordafricane, ma probabilmente nato o cresciuto in Italia, è rimasto ferito alla testa ed è stato portato via da alcuni membri del suo gruppo. Quando la situazione sembrava sfuggire di mano il ‘branco’ si è dileguato in pochi minuti per evitare il rischio di essere intercettati dalle forze dell’ordine, qualora sollecitate. Una residente che doveva rientrare a casa nella viuzza parallela a via ad Alto (sempre via Oberdan) ha rischiato di finire, suo malgrado, coinvolta nella caccia all’uomo. Una coppia di anziani ha subìto la stessa sorte. Il tutto poco prima che calasse la sera, attorno all’ora di cena, con un via vai abbastanza frequente di passanti. A terra l’altra sera sono rimasti i resti di quella faida, un letto di vetri spaccati e altamente pericolosi disseminati lungo tutta la via via e nella piazzetta.