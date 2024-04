Rissa davanti a mille occhi. Video privati, registrazioni. Il pizzaiolo preso a pugni: "Il branco contro di me"

"Mi hanno colpito prima al naso e poi al labbro. Se non avessi mantenuto la calma, sarebbe stato ancora peggio. Ma non sono andato in ospedale, ho continuato a lavorare. Non potevo lasciare la pizzeria". A parlare, è Faed Lababidi, vittima della brutale aggressione avvenuta ieri, attorno alle 19.30, in Corso Mazzini, all’angolo con via Benincasa. Il pizzaiolo che lavora a ´L’arte della pizza´ era uscito dal locale per invitare un gruppo di ragazzi ad allontanarsi dai dehors dopo che si erano seduti senza consumare nulla. "Li avevamo già adocchiati al momento del loro arrivo. Si sono seduti fuori e hanno iniziato ad estrarre dalle loro borse diverse bottiglie di vetro, con della vodka all’interno. Hanno cominciato a bere, erano visibilmente alticci – prosegue il ragazzo, che ha 22 anni – Ci tenevo che si allontanassero, anche perché noi non vendiamo né alcolici né superalcolici e per di più infastidivano la gente, fischiavano, sputavano. Infastidivano i clienti e una mia collega è uscita per redarguirli, ma loro hanno continuato. Dopodiché, sono andato io, era ora di smetterla". Non l’avesse mai fatto. È qui che sarebbe scoppiato il putiferio, con via Benincasa che si trasforma in un ring sotto gli occhi dei passanti increduli. Cominciano a volare parole pesanti, insulti, minacce, ma anche sedie e tavolini. "Sono sempre stato gentile e pacato, ma ad un tratto uno dei minorenni dalla carnagione scura mi ha colpito in volto centrando il naso". Il clima degenera, con un fuggi-fuggi generale dai locali del centro: "Il branco si è scagliato contro di me. È stato il cuoco di Rosa, che mi conosce, ad aver provato ad aiutarmi, anche con il titolare, Fabrizio Boari". Sul posto, c’erano anche due vigili: "Un agente ha provato a fare da scudo, ma non è servito". Il 22enne ha tentato di disarmare il branco, senza successo. Quindi, un altro cazzotto, stavolta sul labbro (da parte dello stesso picchiatore) e la rissa che si sposta dalle parti di Zara, poco distante dalle Tredici Cannelle. È qui che il cuoco di Rosa sarebbe stato picchiato tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Faed ha invece rifiutato il trasporto al nosocomio: "Non avevo nessuno in pizzeria, ero da solo e dovevo lavorare". Ha continuato a sfornare piadine col labbro spaccato. Ora, non è escluso che sporgerà denuncia: "Mi auguro che non la passino liscia, le nostre telecamere hanno ripreso tutto".

Nicolò Moricci