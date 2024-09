Rissa davanti al locale: ferito un barista

Chiude il locale e litiga con alcuni amici fino a rovinare a terra, ferendosi al volto. Barista jesino trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani sabato notte attorno alle 3.

L’allarme al numero unico di emergenza parlava di un uomo picchiato e ferito poco distante dal locale dove aveva appena finito di lavorare, in centro storico. Ma lui, in evidente stato di abuso alcolico, una volta portato dal personale dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi al pronto soccorso dell’Urbani dove è stato preso in carico, ha preferito allontanarsi, nonostante le ferite al volto, senza spiegare cosa fosse accaduto né sporgere querela ai carabinieri intervenuti. Si sarebbe trattato di una lite tra il barista, due uomini e una donna scoppiata probabilmente per l’abuso di alcol di tutte le persone coinvolte.

Il barista avrebbe riportato in particolare un taglio profondo al sopracciglio, non è chiaro se per essere stato picchiato o essere accaduto. Una vicenda ancora piuttosto oscura e con contorni ancora da definire. Nel corso dei controlli disposti nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Jesi, finalizzati, in particolare, a contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale correlata a condotte di guida condizionate dall’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, due persone sono state denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool.

In particolare, i carabinieri della stazione di Moie di Maiolati Spontini, domenica notte, sono intervenuti nella popolosa frazione di Moie per un incidente stradale che fortunatamente non ha registrato feriti ma solo danni a cose. Nel corso degli accertamenti dei carabinieri è emerso che la conducente di uno dei due mezzi coinvolti, una quarantenne, era in stato di alterazione psicofisica causata dall’abuso di alcolici, con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi/litro.

I militari hanno proceduto così al ritiro della patente di guida. I carabinieri della stazione di Morro d’Alba, invece, nella tarda serata di sabato a San Marcello, hanno sorpreso un 38enne alla guida di un’automobile, anch’egli sotto l’effetto dell’alcool e con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi litro. Anche a lui la patente è stata immediatamente ritirata. A entrambi è stata contestata l’aggravante di aver commesso l’infrazione in orario notturno ed alla prima anche quella di aver provocato un sinistro stradale.

Sara Ferreri