Rissa nella discoteca ad Ancona, vietano l’ingresso al locale: due buttafuori picchiati

Ancona, 8 maggio 2023 – Aggrediti a calci e pugni in discoteca. Il bilancio è di due buttafuori feriti e finiti in ospedale. È successo sabato notte, al Nyx, la discoteca di via 1 Maggio, alla Baraccola. Erano passate le 3.30 quando è scoppiato il parapiglia. Due ragazzi si sarebbero presentati al locale e hanno iniziato una discussione con gli addetti alla sicurezza che, probabilmente, volevano entrare nonostante il locale fosse in chiusura. Per quel rifiuto i due avventori avrebbero iniziato ad aggredire i due buttafuori, uno di 53 anni e l’altro di 40 anni. Calci e pugni sferrati in pochi minuti con una violenza inaudita. Un cliente del locale, un 30enne, sarebbe intervenuto a difesa dei buttafuori, rimediando anche lui dei colpi che lo hanno steso a terra. I due aggressori sono poi fuggiti via con le mani ancora sporche di sangue.

Ma hanno già le ore contate. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno preso subito le prime informazioni tra i presenti in discoteca e avrebbero già individuato i due autori, persone note alle forze dell’ordine. I militari avrebbero anche dei video che hanno ripreso la brutta scena e saranno utili all’identificazione degli aggressori. Sabato era la serata di chiusura del locale, per la stagione in attesa dell’estate, ed era andato tutto bene durante la serata. C’era stata gente, la clientela si era divertita. Il Nyx è un locale che ha restituito un po’ di divertimento by night in una città dove non c’erano più discoteche da anni. I due buttafuori sono stati soccorsi dal 118 e dalla Croce Gialla e sono stati portati all’ospedale di Torrette per le cure.

I carabinieri ieri attendevano i referti per procedere poi alle denunce. Il locale è gestito da due soci, Alessandro Coen, che a quell’ora era già tornato a casa e non è stato presente al pestaggio, e Federico Gasparroni, che era ancora al Nyx ma in ufficio e non ha visto l’aggressione. "Abbiamo affidato tutto a un nostro avvocato - si è limitato a dire Gasparroni ieri - stiamo ancora ricostruendo tutto con il responsabile della sicurezza". I due buttafuori non sono gravi. Uno ha riportato un trauma facciale. Il 31enne intervenuto a loro difesa ha rifiutato il trasporto in ospedale.