Rissa in centro, ora i cittadini hanno paura

Come rovinare una splendida serata di metà estate? Con una scazzottata da far west in centro, tra famiglie e comitive intente a mangiare e divertirsi tra gli stand dello street food. Se è vero che il dispositivo di prevenzione schierato dalla Polizia locale ha funzionato tempestivamente, è altrettanto vero che gli episodi di violenza e microcriminalità - spesso nel cuore della città - ormai si susseguono.

E questo non fa altro che alimentare la preoccupazione di residenti e commercianti. Rispetto alla rissa di sabato, intanto, sono emersi alcuni dettagli. Secondo le ricostruzioni affidate agli agenti del comandante Luciano Loccioni, l’espositore italiano e il marocchino protagonisti della zuffa sembra avessero già discusso in precedenza. Attorno alle 22 si erano scontrati verbalmente e - lo chiariranno telecamere e testimoni - pare anche fisicamente. I tre operatori in divisa e gli otto in borghese sono subito intervenuti, riconoscendo in quell’uomo molesto, lo stesso soggetto denunciato il giovedì per inottemperanza all’ordine di espulsione assieme a un connazionale. Dopo il primo allontanamento da piazza Mazzini, dov’era arrivato sabato sera in evidente stato di ubriachezza e portando a spasso un passeggino con due bottiglie di vodka e whisky, poi sequestrate, non pago il marocchino è tornato. Peraltro a torso nudo. Ed è lì che si è scatenata la rissa totale. Lo straniero avrebbe disturbato i clienti in maniera insistente, tra balli e richieste di elemosina. Non vi sono ancora riscontri ufficiali da parte delle autorità, ma un’altra miccia potrebbe essere stata quella degli atti osceni in luogo pubblico. Il resto è noto, ovvero quando il marocchino e l’espositore italiano sono venuti alle mani e il primo ha avuto la peggio rimediando alcuni pugni e finendo a terra.

È stato soccorso da altri due italiani, poi "scesi in campo", mentre un collega dell’espositore avrebbe minacciato di brandire un coltello ma senza riuscirvi. Perché la Polizia locale è intervenuta in un lampo e a ruota anche carabinieri e ambulanze.

"La Polizia locale aveva già fermato per l’identificazione il cittadino destinatario del decreto di espulsione e, per arginare la situazione, ha utilizzato tutti gli strumenti messi a disposizione dalle leggi dello Stato e dal diritto comunitario - si legge in una nota del Comune -. L’amministrazione ha adottato in questi anni tanti strumenti per garantire ai cittadini la possibilità di frequentare i luoghi pubblici nella massima serenità, dal nuovo regolamento di Polizia urbana fino al potenziamento della videosorveglianza. È stato programmato il controllo fisico della spiaggia e dei centri abitati, concentrato nelle zone in cui si svolgono le iniziative di maggior richiamo, proprio per prevenire e, nei casi più imprevedibili come quello di sabato, per intervenire nell’immediato". Ma intanto in città l’apprensione cresce. Per i contendenti sono in arrivo le denunce.

Giacomo Giampieri