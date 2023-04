Rissa in comunità Due in ospedale

Una rissa tra due diciassettenni e un maggiorenne è scoppiata l’altra sera, attorno alle 23.45 al Pinocchio, nella comunità socio educativa che ospita ragazzi che hanno bisogno di essere seguiti da vicino per le loro problematiche. Tre i coinvolti che, secondo alcune testimonianze si sarebbero presi a bottigliate in testa dopo essersi picchiati a mani nude. Sul posto le volanti della polizia, i carabinieri e le ambulanze della Croce Rossa di Ancona. Due dei coinvolti sono stati trasferiti al pronto soccorso di Torrette: hanno riportato contusioni, ma non versano in gravi condizioni. Sull’episodio indagano le forze dell’orine: da capire i motivi della violenta lite e come abbiano potuto armarsi di bottiglie all’interno della comunità.