Rissa in piazza Mazzini: daspo e denunce

Far west in pieno centro, nella tarda mattinata di mercoledì. Attorno alle 13 due giovani sono venuti alle mani con un uomo più grande, sui 45 anni, e per motivi ancora da chiarire. La colluttazione si sarebbe originata per futili motivi e, dopo un primo round in piazza Mazzini, i tre avrebbero proseguito a darsele di santa ragione anche all’interno della stazione ferroviaria. Soltanto l’intervento provvidenziale di una pattuglia della Polizia locale di Falconara ha riportato la calma e soprattutto ha consentito di denunciare i due ragazzi per lesioni aggravate e rissa, mentre l’adulto è stato deferito soltanto per rissa. Nei confronti di tutti e tre scatterà l’ordine di allontanamento dal centro città. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli agenti del Comando di Palazzo Bianchi, i due giovani erano di passaggio a Falconara ed erano scesi pochi minuti prima da un treno e pare fossero in attesa di salire a bordo di un altro convoglio.

Negli androni della stazione e poi in direzione centro si sarebbe formato un terzetto con l’uomo più grande di età, ma non è ancora noto se – prima degli eventi – i giovani e l’adulto si conoscessero. Per certo, per ragioni evidentemente ancora da ricostruire nei dettagli, i tre avrebbero iniziato un’accesa discussione nei pressi di piazza Mazzini.

Dalle parole ai fatti. In un attimo la situazione è precipitata e molti cittadini presenti a quell’ora hanno assistito a scene di inaudita violenza. Il parapiglia sarebbe persino proseguito alla stazione, dove il 45enne avrebbe avuto la peggio. Nel frattempo era già scattata la chiamata alle forze dell’ordine da parte di alcuni presenti e nel giro di pochissimi istanti gli uomini della Polizia locale, non nuovi a questo tipo di interventi, hanno stroncato la scazzottata.

Il resto è già noto: tre querele e il divieto di avvicinamento a Falconara, in attesa della pronuncia definitiva dell’autorità giudiziaria. Se da un lato l’episodio ha mostrato la prontezza, il valore e la preparazione degli agenti guidati dal comandante Luciano Loccioni, dall’altro la rissa ha destato molta preoccupazione nella popolazione e anche in certa parte della politica per come si è sviluppata, in centtro e in pieno giorno. Come nella coalizione per Annavittoria Banzi sindaco (Pd, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e civici), che hanno giudicato l’atto di violenza come inaccettabile e hanno riacceso i riflettori sui temi della sicurezza e del decoro: "Piazza Mazzini, il salotto buono della città, in realtà nasconde molta polvere sotto il tappeto", hanno detto dalla minoranza.