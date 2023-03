Rissa in via Matteotti Daspo Willy agli aggressori In tre fuori dal centro città

Non potranno più entrare nel centro di Ancona i tre responsabili della violenta aggressione avvenuta il 3 marzo scorso in via Matteotti. Il questore Cesare Capocasa ha firmato i daspo urbani per due albanesi e un brasiliano, di età tra i 20 e i 30 anni, con precedenti di polizia. Inizialmente era scoppiato un litigio davanti ad un locale di piazza del Papa. La squadra mobile li aveva poi individuati e denunciati per lesioni aggravate in concorso tra di loro. Sulla scorta delle indagini emerse la Divisione Anticrimine ha elaborato le tre misure di prevenzione citate, inibendo ai predetti l’accesso alle aree interessate dai fatti, con divieto di stazionare anche nelle immediate vicinanze dei locali pubblici presenti in loco per due anni, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. I tre non potranno accedere all’interno di tutti i pubblici esercizi ed i locali di pubblico trattenimento, situati all’interno dell’area delimitata dalle seguenti vie cittadine: corso Stamira, via della Loggia, piazza del Plebiscito, via del Sacramento, via Matteotti, via Vecchini e piazza Cavour, con contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, individuati anche, in considerazione della mancanza, nell’area descritta, della presenza di attività pubbliche o private, necessarie al soddisfacimento di esigenze primarie altrimenti inderogabili. Il provvedimento, chiamato daspo Willy, è nato per scongiurare ed impedire la commissione di fatti come quello avvenuto. Chi lo viola rischia una sanzione e l’arresto fino a due anni. "L’ottima sinergia tra gli uffici investigativi – commenta il questore - e la Divisione Anticrimine sta portando ad importanti risultati nella rapida individuazione dei responsabili di condotte criminose, colpendoli in modo tempestivo con efficaci misure di prevenzione al fine di scongiurare reiterazioni che potrebbero mettere in pericolo il vivere ordinato e civile della comunità sia ad Ancona che nell’intera Provincia".