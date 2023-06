Rissa nel night, il questore lo chiude per un mese

Violenta rissa tra pregiudicati il ‘Venus Exsclusvie Night Club’ di Montemarciano, notificato alla titolare un provvedimento di sospensione della licenza per trenta giorni emesso dal Questore di Ancona. La normativa dispone che il Questore possa sospendere la licenza di un locale in caso di tumulti, risse avvenute all’interno o in caso di abituale presenza di personaggi già noti alle forze dell’ordine. La proposta di sospensione è stata trasmessa al questore al Comando Carabinieri in quanto all’interno del night, lo scorso 5 giugno, si era consumata una violenta rissa fra un addetto alla sicurezza, senza l’autorizzazione per svolgere il lavoro di bodyguard, e quattro clienti.

Gli inquirenti hanno già identificato quattro delle cinque persone coinvolte nella rissa: un buttafuori e tre clienti. Dagli accertamenti sono risultate pregiudicate per numerosi reati contro il patrimonio e la persona. Dall’episodio, a seguito di ulteriori controlli effettuati i carabinieri hanno riscontrato che il locale era frequentato da pregiudicati: alla luce di questo i militari hanno inoltrato alla Questura la proposta di sospensione della licenza.

L’addetto alla sicurezza abusivo, come anche la società che lo aveva impiegato, è stato sanzionato per aver svolto mansioni senza aver conseguito l’abilitazione prefettizia, con una sanzione di mille 666 euro.

Un monitoraggio attento quello delle forze dell’ordine sulla Movida che questa volta ha consentito di sfociare subito in un ulteriori provvedimenti, oltre a quello già emesso (20202022), con la conseguente sospensione della licenza. Erano stati contestati problemi legati alle normative di sicurezza e l’abituale frequenza di personne pregiudicate. Le forze dell’Ordine confermano cosi la linea dura nei confronti degli esercizi pubblici ove nascono problemi per la sicurezza dei cittadini.

Inoltre, nei confronti dei responsabili della rissa, già individuati e deferiti all’A.G. dai Carabinieri, il questore Capocasa sta valutando l’emissione di idonea misura di prevenzione. Il titolare del locale rischia la chiusura definitiva da parte del sindaco, che ha la facoltà di emettere la revoca della licenza nei casi in cui un esercizio pubblico diventi un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Una vera e propria stretta legata al rispetto delle normative di sicurezza che ha conseguentemente diminuito i templi della movida. Ad aggravare la situazione anche in passato, l’abituale frequenza di pregiudicati in detti esercizi.