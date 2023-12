Rissa nello stabilimento: "Accerchiati e picchiati, sembrava come Gomorra"

Doveva essere una giornata di mare tranquilla, i genitori in spiaggia a Porto Recanati e il figlio con gli amici in uno stabilimento di Marcelli. Nella località balneare anconetana però si è scatenato il finimondo. Per non aver pulito un tavolo al ristorante un 17enne sarebbe stato prima aggredito dal personale in servizio poi, tornato con i genitori a recuperare una collanina d’oro che aveva smarrito, sarebbe stato accerchiato anche da alcuni fruitori del luogo che non avrebbero risparmiato nemmeno i suoi familiari. In sette sono finiti a processo, davanti alla giudice Francesca Grassi, per rissa e lesioni. Tra gli imputati, che hanno tra i 24 e i 59 anni, residenti tra Ancona, Sirolo, Numana e Castelfidardo, sono finiti anche il padre e la madre del minore aggredito e lo stesso 17 enne che ha un procedimento aperto al tribunale di Minorenni (il nucleo familiare abita ad Ancona). I genitori sono accusati solo di rissa e sono parti offese invece per le lesioni riportate personalmente, 22 giorni di prognosi ciascuno, e per quelle del figlio che aveva riportato 7 giorni di prognosi. Sono rappresentati dall’avvocato Andrea Natalini.

La giornata di fuoco al mare risale all’11 luglio del 2020. II 17enne era andato in spiaggia con degli amici che avevano poi mangiato il pranzo portato da casa utilizzando i tavolini dello stabilimento balneare. Un servizio offerto, quello di sedersi ai tavoli, purché le bevanda fossero consumate comprandole al bar dell’attività. I ragazzini avrebbe mangiato lasciando sporco e non consumando nemmeno una bibita. Il personale avrebbe ripreso solo il 17enne, l’unico rimasto al tavolo mentre gli altri si erano già allontanati, invitandolo a pulire. Il 17enne ha scaricato la colpa sugli amici andati via. I toni si sarebbero riscaldati parecchio e tra uno spintone e l’altro si è scatenato un parapiglia finito con il minorenne che avrebbe chiamato i carabinieri. I militari hanno avvisato i genitori per farlo andare a prendere e portarlo a medicare in pronto soccorso. Usciti dall’ospedale sono tornati tutti e tre allo stabilimento. Stando alla testimonianza della madre del minorenne, sentita in aula, si sono trovati accerchiati. "Sembra una scena di Gomorra – ha raccontato la donna, 50 anni – spuntavano persone ovunque che ci venivano addosso per aggredirci. Sono caduta più volte, ho cercato di fare scudo a mio figlio. Volavano bastoni e anche lettini, uno è stato lanciato su mio marito. Non riuscivano ad allontanarci, ci hanno scortato i carabinieri". Prossima udienza 24 marzo.