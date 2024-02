Rissa durante la partita: pugni a un giocatore che finisce in ospedale

Ancona, 5 febbraio 2024 – Rissa in campo tra calciatori, uno ci rimette un labbro. I tafferugli sono esplosi sabato, durante la partita di calcio di seconda categoria, tra Apd Colle 2006 di Collemarino ed Europa Calcio Costabianca, di Loreto. L’incontro si stava svolgendo al campo sportivo comunale "Sorrentini", in Piazzale Righi a Collemarino. Un giocatore avrebbe dato uno spintone al calciatore avversario scatenando l’ira dei compagni. Ne è seguita una reazione violenta durante la quale il portiere della squadra lauretana è stato colpito da un pugno al volto ed è rimasto ferito. Per lui sono state necessarie le cure sanitarie. Un’ambulanza è arrivata a Collemarino e il giocatore è stato visitato e medicato. Al campo sportivo è arrivata anche la polizia. A chiamarla sarebbe stato il presidente della squadra di Collemarino che lo ha ribadito in un post sulla pagina Facebook della società chiarendo che il ferito è un loro giocatore.

“Sono il presidente del Colle06 - ha scritto - sono io che ho chiamato la polizia appena è successo il fatto. Non si tratta del portiere ma bensì del nostro terzino subito soccorso dal personale medico presente di seguito poi accompagna con l’ambulanza in ospedale. Ho chiamato la polizia d’accordo con tutta la dirigenza proprio per evitare quello che sempre accade, sono sempre loro i violenti. Molti di noi gli errori commessi li ha pagati negli anni, quello che avete capito è che ne abbiamo fatto esperienza". Quando la polizia è arrivata lo scontro era già terminato e il calciatore ferito era in ambulanza per il labbro lacerato da un pugno. La rissa sarebbe esplosa dopo il cartellino rosso dato ai due giocatori inizialmente coinvolti. Un parapiglia a centro campo.

Il calciatore che ha preso il pugno è caduto a terra e con il labbro sanguinante è stato soccorso dai sanitari presenti e successivamente trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Una volta placati gli animi la partita è proseguita. Proprio nel giorno dello scontro il questore aveva emesso, poche ore prima, un daspo nei confronti di un rappresentante della dirigenza della squadra di calcio Olimpia Ostra Vetere, ritenuto responsabile di condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il 20 gennaio scorso, allo stadio Puerini di Ostra, in occasione dell’incontro di calcio con la Trecastelli Polisportiva, valevole per il campionato di II Categoria Marche, ha tenuto una grave condotta violenta nei riguardi di alcuni giocatori avversari e, dopo essere stato allontanato dagli atleti della propria squadra, riproponeva il suo comportamento violento nei confronti di alcuni tesserati della compagine ospite. Per un anno non potrà andare allo stadio.