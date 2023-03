Rissa per lo smartphone, filmato li inchioda

Si "contendevano" uno smartphone e sono volate parole grosse. Parole che, in un attimo però, hanno anticipato un (nuovo) parapiglia in piazza Mazzini. Soltanto l’intervento tempestivo della Polizia locale, l’ennesimo intervento dei preparati agenti di Palazzo Bianchi ha consentito di stroncare la rissa. È accaduto nel pomeriggio di sabato, nel cuore della città. I protagonisti della colluttazione due ventenni di origine magrebina che, evidentemente, non avevano fatto i conti con la pattuglia già presente a pochi metri di distanza. I fatti si sono svolti tra le 14.26 e le 14.34. Non appena sono arrivate le prime segnalazioni, gli uomini in divisa si sono precipitati sul posto alle 14.35 per riportare la calma. Alla vista degli operatori uno dei due giovani rissosi ha tentato la fuga a gambe levate. Una fuga brevissima, in realtà, perché è stato inseguito a piedi, rintracciato in via Galliano e subito bloccato. A quel punto è stato accompagnato in Comando per procedere al deferimento e successivamente in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Per questa operazione la Polizia locale si è avvalsa anche delle nuove telecamere ad altissima definizione, fatte installare di recente dal Comune. Strumenti che hanno permesso di ricostruire la dinamica della scazzottata. Evento che, purtroppo, si era verificato anche mercoledì attorno alle 13, quando due ragazzi sono venuti alle mani con un più grande di 45 anni. Il primo round c’era stato in piazza Mazzini, il secondo all’interno della stazione ferroviaria. Secondo le ricostruzioni, infatti, i più giovani erano scesi dal treno poco prima in attesa di una coincidenza. Nei locali interni allo scalo si era formato un terzetto con il 45enne e per motivi banali è nata un’accesa discussione che ha poi portato al far west. Anche in quel caso la Polizia locale ha placato gli animi e ha provveduto alla denuncia dei due ragazzi per lesioni aggravate e rissa, mentre l’adulto è stato deferito soltanto per rissa. Nei confronti di tutti e tre scatterà l’ordine di allontanamento dal centro città. Più in generale per la Polizia locale non è stata una settimana di "riposo", tutt’altro. Venerdì gli agenti avevano avuto a che fare con il 54enne che aveva creato scompiglio in via Marconi in sella ad una bicicletta elettrica. Questi, dopo aver bruciato l’alt dei movieri in un’area di cantiere, era stato inseguito e aveva dato in escandescenze con minacce e violenza perché voleva sottrarsi alle sanzioni per le violazioni stradali. Portato in Comando, con l’ausilio dei carabinieri della Tenenza era stato possibile accertare che – peraltro – l’uomo era di fatto evaso dai domiciliari, in quanto stava scontando una precedente pena. Quel viaggio proibito in bici associato al raptus di ira, dopo la convalida dell’arresto, gli è costato il trasferimento nel carcere di Montacuto.

Giacomo Giampieri