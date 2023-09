Rissa per una donna a Senigallia: ferito un 37enne

Sono un 26enne e un 37enne, entrambi egiziani i due uomini che nel tardo pomeriggio di ieri si sono picchiati nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Il motivo che avrebbe fatto incendiare la miccia, sarebbe una donna che i due si contederebbero.

Il 26enne è ospite del centro accoglienza di Ostra Vetere e stava aspettando l’autobus quando è iniziata la discussione con il 37enne, domiciliato ad Ancona, a cui il giovane ha sferrato un pugno in volto. A scatenare la reazione violenta sarebbe stato il comportamento del 37enne che avrebbe iniziato a gridare verso il suo connazionale. Questo è quanto hanno ricostruito i poliziotti arrivati tempestivamente sul posto evitando che la situazione potesse degenerare. Il 37enne è stato portato in ambulanza al pronto soccorso per una sospetta frattura nasale. Il 26enne ora rischia una denuncia per lesioni.

Al momento dell’accaduto altri connazionali si trovavano sul posto in attesa di rientrare nel centro di accoglienza e anche loro avrebbero fornito la stessa versione dei fatti ai poliziotti che devono però ancora ascoltare la versione del 37enne, unico ferito. Ad assistere alla lite anche altri passeggeri e passanti.