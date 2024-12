Rissa in piazza del Plebiscito, 11 ragazzi incastrati dalle telecamere e denunciati

Ancona, 2 dicembre 2024 - Hanno dato vita a una violenta rissa che ha coinvolto, in pieno centro, numerosi giovani. Con questa accusa, undici persone, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, sono stati denunciati dalla polizia per rissa aggravata, mentre solo un ragazzo dovrà rispondere anche del reato di lesioni personali volontarie aggravate.

Il tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica 20 ottobre, intorno a mezzanotte e mezza, quando in piazza del Plebiscito, nelle vicinanze della chiesa di San Domenico, zona sempre molto frequentata nel fine settimana, è scoppiata una rissa tra due gruppi di persone a causa di due ragazzi che hanno iniziato a insultarsi.

Superata la prima schermaglia, i due gruppi si sono divisi e allontanati, ma dopo poco i due ragazzi sono nuovamente entrati in contatto, trascinando con loro tutti gli altri giovani presenti. Ne è nata una rissa che ha visto anche il lancio di bottiglie di vetro e bidoni dei rifiuti.

Il trambusto ha portato all'immediato intervento della polizia che, arrivata sul posto, non ha trovato nessuno in quanto tutti i contendenti si erano dati alla fuga. In ogni caso, la scena era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e proprio grazie a quelle gli agenti della squadra mobile, incrociando i dati disponibili, osservando caratteristiche somatiche e abbigliamento indossato dai ragazzi, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto e a risalire a chi aveva dato il via alla rissa.

Undici protagonisti della rissa, tutti stranieri di età compresa tra i 18 e i 28 anni, la maggior parte dei quali residenti ad Ancona, sono stati denunciati per rissa aggravata, mentre solo uno dovrà rispondere anche di lesioni personali volontarie aggravata in quanto, durante la lite, uno dei ragazzi è rimasto ferito, perché colpito da una violenta bottigliata alla testa.