Rissa allo Scalo Zero di Senigallia: volano tavoli e sedie. Buttafuori ferito alla testa

23 ago 2025
ALICE MAZZARINI
Poco dopo l’1 di notte un gruppo di ragazzi ha fatto irruzione nel locale in spiaggia con fare aggressivo, quando gli addetti alla sicurezza li hanno invitati ad andrsene è scoppiato il caos. Sul posto ambulanza e carabinieri

Senigallia (Ancona), 23 agosto 2025 – Erano le 1,15 allo Scalo Zero Village, una tranquilla serata di festa in spiaggia organizzata dallo stabilimento balneare senigalliese e aperta a tutti, quando è scoppiata una rissa.

Un gruppo di ragazzi, presumibilmente di Collemarino, stando ad alcune testimonianze, era in fila per entrare nel locale. Gli addetti alla sicurezza stavano deviando l’ingresso alla festa verso la zona bar, quando uno di loro si è rifiutato di seguire le indicazioni: un buttafuori lo ha bloccato, cercando di trascinarlo fuori dal locale e mentre lo stava invitando ad andare via, sono arrivati tutti gli altri amici, ed è scoppiato un parapiglia in men che non si dica. Uno di questi ha scagliato una sedia contro il buttafuori, colpendolo alla testa.

Un altro buttafuori, istintivamente, è intervenuto, rigettando la sedia al mittente, ed è così che la banda ha iniziato a lanciare tutto ciò che capitava a tiro: altri tavoli e sedie.

La musica è stata subito spenta, è arrivata l’ambulanza e i sanitari hanno messo dei punti di sutura alla ferita riportata dal buttafuori colpito alla tempia. Poi sono intervenuti i carabinieri, ma i ragazzi erano già scappati. Le telecamere presenti nello stabilimento permetteranno di risalire ai responsabili della rissa.

