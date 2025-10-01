Rissa sul lungomare: sette giovani nei guai

Risse sul lungomare, tredici daspo in 10 giorni. I primi sei erano arrivati giovedì scorso a seguito dell’aggressione allo Scalo Zero, ad opera di sei giovani tutti residenti nella provincia di Ancona, avvenuta lo scorso 23 agosto. Ieri il Questore Capocasa ha emesso sette daspo urbani nei confronti di altrettanti giovani coinvolti nell’aggressione ai danni di tre ragazzi. La sera di ferragosto, le vittime, mentre percorrevano il ponte pedonale tra il molo di ponente e il molo di levante, erano state avvicinate da una ragazza appartenente a una comitiva di giovani e ne era nata una discussione per futili motivi. Nella discussione si erano intromessi altri componenti della comitiva, che hanno aggredito i tre ragazzi, provocando agli stessi lesioni personali.

Subito dopo l’aggressione, il gruppo si era dato alla fuga. I poliziotti, intervenuti nell’immediatezza, avevano riscontrato che due dei ragazzi aggrediti erano in stato di forte agitazione e con il volto e le mani insanguinate: in particolare, uno di loro aveva anche una evidente tumefazione all’occhio destro. Quest’ultimo, infatti, nel tentativo di difendere il proprio amico in difficoltà, era stato raggiunto al viso da spray urticante ed era stato percosso più volte sempre al volto.

Il grave episodio si è verificato nelle immediate vicinanze di numerosi esercizi commerciali, frequentati da residenti e turisti, da parte di più persone che agivano in modo organizzato, ingenerando allarme sociale. Gli aggressori avevano inoltre tentato la fuga e, con l’aiuto anche di alcuni testimoni che avevano notato dei ragazzi scappare, erao stati rintracciati nei pressi del porto.

A tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Ancona ha emesso la misura di prevenzione nei confronti dei sette protagonisti dell’aggressione, vietando ad ognuno, fino al 2026, di accedere nell’area urbana di lungomare Marconi, banchina di Levante, lungomare Goffredo Mameli e via Darsena di Senigallia, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze di tali vie. Dal 1° gennaio 2025 sono n. 80 i Daspo urbani emessi dal Questore Capocasa. Una misura di prevenzione per cercare di arginare i disordini che si verificano durante la Movida nelle aree più frequentate della spiaggia di velluto. Movida che dal lungomare, nei mesi invernali si sposta nei tanti locali del centro storico.