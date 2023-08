Rissa tra pachistani in centro, uno resta ferito nel parapiglia

Una rissa tra pachistani e un tunisino che aveva danneggiato le auto della polizia espulso dall’Italia. La prima è scoppiata mercoledì sera, in piazza Stamira, per finire poi in piazza Roma dove la Croce Gialla ha soccorso un 21enne rimasto ferito al volto. Il parapiglia, con tanto di fuga e inseguimento dei coinvolti, ha visto intervenire anche la polizia e i carabinieri. Sono in corso accertamenti. E’ stata invece definita la posizione di un tunisino che appena maggiorenne, che il 17 luglio scorso era stato denunciato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale dopo aver danneggiato la vettura di servizio a testate, in piazza Roma, durante un controllo. Lo stesso giovane era stato poi arrestato perché trovato con la droga negli slip. Ieri mattina il questore Cesare Capocasa ha emesso un ordine di espulsione per lui e nel pomeriggio è stato accompagnato da personale dedicato della questura di Ancona al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria, a Roma, nel quale permarrà in attesa del volo charter di rimpatrio. Sempre mercoledì sera la Croce Gialla ha girato mezza città per trovare un 30enne ubriaco perso che i cittadini avevano inizialmente segnalato in via Matas. E’ stato portato in ospedale per le cure.