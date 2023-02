Rissa vicino la Caritas Scattano tre denunce

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri sul territorio per prevenire atti delittuosi e intervenire in caso di necessità. Come nel caso di venerdì sera quando gli uomini dell’Arma del del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato tre persone per rissa.

I militari sono intervenuti presso la mensa della Caritas di Senigallia, in piazza della Vittoria, dove era nata una lite tra tre persone. Dopo l’intervento è stato verificato che si trattava di tre uomini con età compresa tra i 54 e i 39 anni, residenti tra le province di Ancona e di Pesaro Urbino.

La lite era sorta per futili motivi, ma i protagonisti della rissa erano anche in stato di alterazione dovuto all’assunzione, da parte di tutti e tre, di alcool.

Ecco allora che dopo le parole si è passati alle mani e ne è scaturita una rissa che è stata sedata solo grazie all’intervento di due auto dei Carabinieri e una volante della Polizia.

I tre, dopo che sono stati bloccati, sono stati accompagnati in caserma e alla fine denunciati per rissa.

Come se non bastasse uno dei protagonisti della rissa è stato trovato anche in possesso di un taglierino, e a quel punto è scattata la denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere. Controlli rinforzati anche nel fine settimana quando la città di velluto accoglie tanti giovani.