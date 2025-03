Risse della movida, denunciati sei ragazzi

Si erano affrontati senza esclusione di colpi, in due round, turbando la quiete dei clienti dei tanti locali che avevano affollato il centro nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. Dopo la meticolosa attività investigativa dei carabinieri di Jesi, i protagonisti sono stati individuati e denunciati: si tratta di sei giovanissimi, alcuni dei quali in preda ai fumi dell’alcol, che si sono resi protagonisti di una violenta rissa nel cuore della movida, scaturita da futili motivi. Un primo scontro si era verificato intorno alle 23. All’arrivo dei militari, però, i soggetti coinvolti si erano già quasi tutti dileguati. Ma a mezzanotte e mezza una nuova zuffa e, quindi, un altro intervento degli uomini dell’Arma.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti e hanno subito avviato minuziosi accertamenti, con puntuali riscontri proprio nei confronti di coloro che erano stati già identificati durante gli interventi svolti, riuscendo così a cristallizzare la loro posizione e individuare l’esatta dinamica e i ruoli assunti da ciascuno nella rissa. Per l’appunto, sei giovanissimi del posto, appena maggiorenni, dunque denunciati in stato di libertà per rissa e, uno di questi, anche per il danneggiamento aggravato, visto che nel corso della lite aveva distrutto una lavagna del menù collocata all’esterno del ristorante, procurandosi così due bastoni di legno che ha brandito per fronteggiare i componenti dell’altro gruppo. A loro carico è stata anche avanzata la proposta per l’emissione di provvedimenti di prevenzione, noti come Daspo Willy.