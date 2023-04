Risse, la polizia chiude un bar per sette giorni

Il questore di Ancona ha chiuso un noto bar sito in via Flaminia, nelle adiacenze della stazione ferroviaria. Una volante lo scorso 16 aprile era infatti dovuta intervenire per un’aggressione. Era stato accertato che un avventore ubriaco era stato strattonato e colpito al capo da un individuo che si trovava ancora all’interno del locale. Il presunto aggressore, identificato sul posto, riferiva invece che per gli stessi futili motivi era stato lui ad esser stato affrontato per primo con calci e pugni. A seguito di accertamenti della Squadra Amministrativa e di sicurezza della Questura, il locale è risultato essere un luogo frequentato da persone pregiudicate.