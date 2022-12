Risse, stalking e bullismo: ecco l’anno della polizia

Risse notturne, tifosi troppo violenti, stalking, bullismo e truffe agli anziani. La questura ha emesso quasi una misura al giorno per contrastare i reati commessi nel 2022. Con la fine dell’anno è stato tracciato un bilancio dal questore Cesare Capocasa che in 12 mesi ha disposto 355 misure di prevenzione, 22 daspo in ambiti sportivi, 134 fogli di via obbligatori dal territorio comunale, 94 avvisi orali e 27 ammonimenti per stalking e violenze domestiche. Al centro dell’attività la prevenzione e la sicurezza.

Un anno intenso per gli uffici della polizia di Stato durante il quale la presenza sul territorio delle forze dell’ordine ha consentito di assicurare interventi tempestivi a salvaguardia dei cittadini e del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le 355 misure sono state elaborate dalla Divisione Anticrimine. "Testimoniano come la prevenzione sia lo strumento più efficace per garantire la sicurezza dei cittadini – osserva il questore Capocasa – per tutelare le donne, i giovani e gli anziani, per colpire le condotte di chi commette reati e soprattutto per prevenire recidive criminali da parte di soggetti che già si sono evidenziati per comportamenti violenti, pericolosi e delinquenziali".

I provvedimenti hanno riguardato la vivibilità cittadina di Ancona e dei principali centri della provincia. Nell’anno alle porte sono stati 78 i daspo urbani (Dacur) con divieto di accesso in determinate aree cittadine, 134 i fogli di via obbligatori, 94 gli avvisi orali nei confronti di soggetti socialmente pericolosi, segnalati per condotte violente, destabilizzanti dell’ordine e la sicurezza pubblica, dediti alla commissione di reati. Dove sono state segnalate risse ed aggressioni, Ancona in zona centro e Archi, Fabriano ai giardini regina Margherita e Senigallia, è stato avviato un approfondimento investigativo con l’individuazione dei responsabili poi denunciati. "L’impegno della polizia è stato costante e continuo – dice il questore – per garantire la sicurezza dei cittadini e anche dei tanti visitatori e turisti, che nell’anno trascorso hanno scelto di trascorrere periodi di vacanze in questa provincia". Attività di prevenzione è stata fatta coinvolgendo le scuole con incontri dedicati agli studenti per approfondire temi dedicati come la violenza di genere. L’ultimo è stato il 28 novembre, nell’ambito della campagna dipartimentale della direzione centrale Anticrimine "Questo non è amore" con la partecipazione dell’avvocato Lucia Annibali. Sono stati 27 gli ammonimenti in materia di stalking e violenza domestica, a riprova che, se sostenute, le vittime reagiscono e cercano una via di uscita dalla spirale di sofferenza. Iniziative sono state rivolte ai giovani, con incontri dedicati a bullismo, cyber bullismo e prevenzione delle dipendenze, alcolici, droghe, ludopatie e dipendenze digitali.

ma. ver.