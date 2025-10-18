Ristopro, a Nocera con la stessa intensità

Serviva una scossa, e la squadra di coach Luciano Nunzi ha risposto presente. Contro Piombino è arrivata una prestazione solida e concreta, senza troppe sbavature. Il punteggio finale (85-75) regala a Fabriano i primi due punti stagionali. I cartai prendono in mano la partita fin dalle prime battute, scendendo in campo con energia e determinazione. Impongono subito il proprio ritmo e volano fino al +19. Piombino però non si arrende e nel quarto periodo riapre i giochi, tornando fino al -4 a 5’ dalla sirena (79-65). Ma Fabriano resta lucida, non si scompone e, con personalità, riprende il controllo della gara. Un parziale decisivo consente ai biancoblù di allungare e chiudere con autorevolezza.

Un successo che sblocca finalmente la classifica e, forse ancor più importante, dà fiducia a un gruppo in crescita. Ora, però, serve continuità, a partire dal prossimo impegno, domani, contro Power Basket Nocera. Occhio a Nocera, serve massima concentrazione. La squadra campana è reduce da una sconfitta a Jesi (69-62 contro la General Contractor) ed è ancora ferma a quota zero dopo cinque giornate.

Proprio per questo attende Fabriano con l’obiettivo di invertire la rotta e sbloccarsi. Nocera ha qualità e giocatori da tenere d’occhio. In regia ci sono Truglio (11 punti, 5 rimbalzi, 2 assist) e Cappelletti (8 punti, 2 rimbalzi, 1 assist), entrambi con ottime percentuali al tiro. Sotto canestro agiscono Matrone (ex di turno) e Misolic, mentre l’ex Udine Czerapowicz (9 rimbalzi, 3 punti) garantisce versatilità il talento più importante dei gialloblù: Lorenzo Donadio (18,5 punti a partita). Tra gli esterni attenzione a Donadio (6 punti, 8 rimbalzi, 2 assist) e Guastamacchia, con Nonkovic (5 punti, 4 rimbalzi, 3 assist) e Saladini (17 punti contro Jesi) pronti a dare energia dalla panchina.

Per Fabriano sarà fondamentale approcciare la gara con la stessa intensità vista contro Piombino. Servirà ancora una volta la leadership dei veterani, l’energia degli esterni e la solidità sotto canestro. Ma soprattutto, sarà essenziale mantenere la concentrazione alta per tutti i 40 minuti: Nocera è a caccia dei suoi primi punti stagionali e arriverà affamata. Coach Nunzi lo sa bene, e continuerà a lavorare sulla crescita del gruppo, che ora ha un obiettivo chiaro: dare continuità e trasformare la bella vittoria su Piombino in un punto di partenza. Arbitri dell’incontro: terna interamente romana con Valerio Salustri primo arbitro, affiancato da Francesco Rosato e Mattia Coda, tutti della sezione di Roma (RM).

Angelo Campioni