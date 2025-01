Ristopro, arriva Livorno per rialzarsi. La General Contractor cerca conferme

Ventesima giornata nel girone B di serie B nazionale, torneo che è ripreso subito a ritmi forsennati (mercoledì ci sarà infatti un turno infrasettimanale) e che vede quest’oggi in campo General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano, entrambe alle ore 18 ed entrambe davanti al pubblico amico.

Dopo il derby il morale delle due formazioni nostrane è chiaramente diverso perché la sfida di domenica scorsa a Cerreto d’Esi ha confermato appieno il buon momento di Jesi mentre Fabriano, ora in classifica a -6 dai cugini, è tornata sul mercato riportando nella città della carta Andrea Scanzi, guardia-ala di grande esperienza in categoria (classe 1988) già biancoblù nel 2020-21, per provare a risalire la china e assicurarsi almeno una posizione play-in.

Il calendario non aiuta però la Ristopro, che ospita la Pielle Livorno, una delle big del campionato, reduce da una impresa contro il Roseto, al quale ha inflitto la prima sconfitta stagionale. In casa Fabriano ha offerto il meglio in questa stagione ma così non è successo contro Jesi: tornerà la versione migliore della Ristopro al PalaChemiba? E’ la prima giornata di ritorno di un torneo lunghissimo, che vedrà la fine della stagione regolare soltanto il 27 aprile. Arbitrano l’incontro Calella di Bologna e Cieri di Ravenna.

Turno sulla carta decisamente più agevole invece per la General Contractor che riabbraccia il suo pubblico al PalaTriccoli dopo lo storico exploit nel derby (dove il successo esterno mancava da 17 anni) affrontando in casa il Salerno.

La formazione campana punta alla salvezza e nulla più dopo una prima parte di torneo in sofferenza ma con alcuni segnali importanti: Salerno al momento con 14 punti, frutto di 7 vittorie e 12 sconfitte, occupa la quindicesima posizione e non vede comunque lontano un piazzamento play-in, visto che Fabriano, Chiusi, Piombino e Sant’Antimo sono appena due punti sopra.

Jesi, ottava in solitudine con 22 punti, vuole però proseguire la marcia e ha una enorme occasione da sfruttare per consolidare il piazzamento e – chissà – accedere direttamente ai playoff dove quest’anno sono ammesse soltanto le prime sei in attesa degli altri due posti decisi dai play-in.

Arbitrano il match nel palasport jesino Guarino e Palazzo, entrambi di Campobasso.

Come accenato si tornerà poi sul parquet per un turno infrasettimanale – ventunesima giornata, seconda di ritorno – già mercoledì sera con le nostre entrambe in trasferta: la Ristopro giocherà alle 20.30 a Roma contro la Virtus 1960, la General Contractor alle 21 a Chieti. Niente turno infrasettimanale invece in B Interregionale, in campo invece oggi per il completamento del turno iniziato ieri sera con l’anticipo della Goldengas Senigallia sul campo dell’Attila Porto Recanati.

Andrea Pongetti