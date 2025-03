Ristopro, c’è Salerno per i play-in da blindare

Dopo la sosta per le finali di Coppa Italia, vinta dal Montecatini che nell’atto conclusivo ha superato il Roseto dominatore del campionato, riprende per il rush finale il campionato di serie B Nazionale e torna in campo oggi contro il Salerno la Ristopro Fabriano, che alla sosta era arrivata in gran forma e con l’entusiasmo ancora a mille per l’exploit nel derby di Jesi vinto sulla General Contractor.

Con l’esclusione dal campionato del Chieti travolto dai problemi economici, il girone B cadetto è rimasto dispari, a 19 squadre, e la classifica è stata in parte modificata perché chi aveva vinto contro la formazione abruzzese ha visto perdere i punti ottenuti in classifica, visto che tutti i match del Chieti da regolamento sono stati annnullati. La Ristopro è ormai sempre più solida dentro la zona play-in: con 30 punti in graduatoria, la squadra di Andrea Niccolai è al momento decima e sembra a un passo dalla qualificazione alla fase che poi aprirà a due squadre le porte dei playoff promozione, questi invece praticamente impossibili da raggiungere direttamente visto che l’accesso quest’anno è riservato soltanto alle prime sei e il sesto posto dista otto punti.

Troppi per sperare nell’impresa, a sei partite dalla fine. Alle ore 18, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, la Ristopro ospita un Salerno che con 24 punti, frutto di 12 vittorie e 18 sconfitte, non è ancora sicuro di evitare i playout per non finire in B Interregionale. Campani bisognosi di punti dunque ma Fabriano, che cerca conferme in casa nel suo fortino dopo essersi sbloccato in trasferta nell’ultimo mese. Prevendite aperte nei luoghi consueti: alla tabaccheria delle Fontanelle di Fabriano e, online, su liveticket. Come sempre diretta del match per gli abbonati del canale della LegaPallacanestro Lnp Pass.

Andrea Pongetti