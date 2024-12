Ristopro con l’amaro in bocca. Jesi si fa il regalo di Natale

Fabriano sfiora soltanto l’impresa, Jesi la centra, Senigallia riscatta il periodo nero tornando al successo dopo una lunga serie di sconfitte con una delle migliori prestazioni stagionali.

L’ultima giornata in serie B di basket è andata tutto sommato bene per le nostre, le tre formazioni anconetane tra Nazionale e B Interregionale, che hanno complessivamente ottenuto due vittorie e una sconfitta. Certo c’è stato il ko della Ristopro Fabriano, battuta in casa dalla Gema Montecatini 63-65, a lasciare l’amaro in bocca: ma non è il caso di disperarsi troppo perché Fabriano contro una squadra partita con ambizioni superiori e seconda in classifica, ha comunque disputato una partita positiva, giocando alla pari nonostante l’assenza di Carta e un Centanni al rientro ma partendo dalla panchina, con soltanto 24 minuti sul parquet. E se quel tiro finale di Raucci fosse entrato ci sarebbe scappato il colpaccio, che avrebbe fatto passare a tutto l’ambiente biancoblù davvero un bel Natale.

Bel Natale che passerà sicuramente la General Contractor Jesi che ha vinto piuttosto nettamente in casa contro Caserta, 80-69: era un match da vincere e la squadra di coach Marcello Ghizzinardi non ha tradito, con un’ottima distribuzione dei punti: ne hanno infilati 15 Petrucci e Santiago Bruno, 13 Cena, ma tutta la squadra ha girato con anche un Ponziani che si conferma in crescita con 6 punti a dare un contributo ai suoi. Così Jesi stacca di nuovo Fabriano, in una classifica che vede le due squadre della provincia di Ancona praticamente a braccetto dalla prima giornata: dopo 17 partite la General Contractor torna in bilancio positivo con 9 vittorie e 8 sconfitte salendo a quota 18 mentre la Ristopro rimane comunque in zona play-in ancora bloccata a quota 16. Qui non ci si ferma: domenica 29 dicembre infatti si giocherà ancora, a differenza di quello che accadrà in serie B Interregionale dove se ne riparlerà a gennaio con una Goldengas Senigallia finalmente tornata al successo grazie al larghissimo 93-66 contro Castel San Pietro, in un autentico scontro diretto in chiave salvezza.

Al PalaPanzini gli ospiti praticamente non si sono presentati, con una prestazione difensiva non all’altezza di una squadra che vuole mantenere la categoria: ma c’è molto merito della Goldengas ovviamente che ha segnato 93 punti riuscendo a coinvolgere tutto il roster, con una prestazione dei cambi stavolta davvero molto positiva, a partire dal 2001 del vivaio Maiolatesi, che ha avuto un grande impatto segnando 15 punti in 18 minuti. La classifica respira, ci voleva.

Andrea Pongetti