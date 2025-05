Ristopro Fabriano sconfitta da Orasi Ravenna 94-95 nel play-in di basket

FABRIANO 94RAVENNA 95

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 14, Centanni 21, Gnecchi 13, Hadzic 14, Molinaro 6; Pisano 14, Ottoni ne, Romagnoli ne, Dri, Scanzi 4, Carta 8, Scandiuzzi. All. Niccolai

ORASI RAVENNA: Dron 33, Gay 3, Brigato 11, Casoni 4, Crespi 1; Branchi ne, Munari 7, Ferrari 9, Tyrtyshnyk 22, De Gregori 5. All. Gabrielli

Arbitri: Chiarugi di Pontedera (Pi) e Di Salvo di San Giuliano Terme (Pi)

Parziali: 18-14 35-33 56-50 73-73 87-87 94-95

La Ristopro Fabriano non ce la fa. I biancoblù perdono con l’Orasi Ravenna 94-95 nel primo turno, in gara unica, della novità play-in e non accedono al secondo, dove si sarebbero giocati la qualificazione ai play-off contro i cugini della General Contractor Jesi, che in questo turno era ferma ed aspettava il risultato del primo turno play-in per conoscere l’avversario del secondo nei play-in. A Jesi, ancora gara unica, si giocherà mercoledì, fra due giorni, in serale, ancora una volta in gara unica: chi vince entra nei play-off che partiranno dai quarti di finale con serie tre su cinque, chi perde uscirà dalla post season e concluderà la stagione.

Ma Fabriano non ci sarà dopo la beffa 94-95 contro Ravenna, che mercoledì dunque affronterà Jesi. L’Orasì allenato dal pesarese Andrea Gabrielli, per due stagioni non conseecutive allenatore della Goldengas Senigallia, come si pensava si è rivelato un osso duro non avendo nulla da perdere e dopo essersi qualificato ai play-in proprio all’ultima giornata, grazie al sorpasso effettuato sul Caserta, ha fatto il colpaccio.

La Ristopro parte subito bene e dopo 6’ già fa faticare i romagnoli nel fare canestro conducendo 9-3 ma alla prima pausa si va sul 18-14. Il sostanziale equilibrio rimane nel secondo periodo dove Ravenna ha ormai iniziato a trovare più confidenza col canestro e al riposo lungo il match è apertissimo sul 35-33. Fabriano prova ad allungare nel terzo quarto che la squadra di casa conduce sempre ma senza riuscire a compiere il break decisivo, 56-50 al 30’. Inevitabile un finale punto a punto, pur con i locali sostanzialmente sempre avanti: Molinaro fissa il 66-60 al 35’ ma Ferrari firma il canestro della nuova parità al 39’ a quota 73.

Onore al Ravenna che non ha mai mollato nemmeno quando il match sembrava ormai andato agli archivi con i fabrianesi inesorabilmente avanti ma bloccati nella fuga dal canestro da fuori di Dron che al 38’ aveva dato il via alla rimonta romagnola con la tripla del -2 (71-69 al 38’). Overtime inevitabile a quota 73 ma non basta, l’equilibrio rimane pure nei 5’ supplementari a quota 87 e si va a un secondo overtime: qui, il fallo di Pisano su Dron manda l’esterno ravennate, immarcabile, in lunetta e il canestro nel primo libero, nonostante l’errore del secondo, vale il successo 94-95.

Andrea Pongetti