Ristopro Fabriano sfida Gema Montecatini al PalaCarrara: obiettivo play-in

Sei vittorie nelle ultime sette partite, prestazioni convincenti e qualche exploit lontano dal fortino del PalaChemiba di Cerreto d’Esi dove la squadra di coach Andrea Niccolai ha costruito le sue fortune in questa stagione (in attesa, purtroppo non breve, di tornare davvero a casa al PalaGuerrieri di Fabriano), play-in raggiunti con qualche giornata di anticipo già matematicamente: è un bel momento per la Ristopro che senza troppe pressioni posticipa a domani il suo incontro della terz’ultima giornata di ritorno del girone B in casa della Gema Montecatini. Si gioca infatti eccezionalmente lunedì sera, domani, alle ore 21, sul parquet del PalaCarrara di Pistoia, campo di casa delle Gema per la chiusura del palasport di Montecatini. L’avversario è di quelli durissimi: la Gema al momento è quarta con 44 punti, due in più dell’altra formazione di Montecatini, la Herons, ma vede il secondo posto a sole due lunghezze mentre il primato del Roseto dominatore del campionato è inattaccabile.

Montecatini punta dunque a migliorare la propria posizione per avere il vantaggio del fattore campo nei playoff in una stagione che comunque è già positiva per la Gema che un po’ a sorpresa qualche settimana fa ha vinto la Coppa Italia di categoria, superando in finale proprio la corrazzata Roseto: un successo di prestigio ma che non regala promozioni. Questa dovrà essere ottenuta sul campo e la Gema in tal senso già alla vigilia del torneo non si è nascosta venendo ritenuta tra le squadre più attrezzate. Dal canto suo la Ristopro Fabriano non ha nulla da perdere: è ormai decima, potrebbe migliorare la sua posizione visto che Chiusi e Jesi hanno appena due punti in più ma non dipende solo dal risultato delle squadra di Niccolai ma pure da quello delle concorrenti e dal gioco degli scontri diretti. Arbitrano l’incontro Gallo di Monselice (Pd) e De Rico di Venezia, diretta su LNP Pass come sempre.

a. p.