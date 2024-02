Ristopro, grande gara: "Ci serve un giocatore"

Una brillante Ristorpo batte un’indomita Padova dopo un tempo supplementare, aggancia al quinto posto San Severo. Una gara grintosa, determinata e attenta per i ragazzi di Niccolai che pur giocando non al meglio della condizione è riuscita a spuntarla su una formazione affamata di punti. Ci sono voluti 45’ per avere la meglio dei padovani che a metà del terzo quarto erano a +9. Fabriano ha avuto il merito di non disunirsi e di raggiungere al 40’ la parità. All’over-time questa volta i ragazzi di Niccolai non si sono fatti sorprendere e alla fine sono usciti da questa insidiosa trasferta con i due punti. MVP della serata Gnecchi con 18 punti e 5 rimbalzi che ha dato il là alla rimonta dei cartai, coadiuvato dai soliti Negri (18 p.), Centanni (15 p.), Stanic (7p., 4 assist e 2 rimbalzi), Bedin che ha chiuso la prova in doppia-doppia (11p. e 12 rimbalzi) e con Giombini (6p) che ha conquistato 16 rimbalzi.

"Abbiamo vinto una partita pazzesca – afferma coach Niccolai – dove abbiamo tirato con il 20% da 3 (6/26) e con il 60% ai tiri liberi. A riprova che con una grande applicazione difensiva, con una intensità e la voglia di non mollare anche quando le cose non funzionano si può fare grandi risultati nello sport. La gara sembrava compromessa, ma i ragazzi non hanno accettato la sconfitta e in parte ci siamo ripresi i due punti lasciati a Faenza in modo allucinante". "Siamo – continua l’allenatore fabrianese – vicini all’obiettivo salvezza anche se la mala sorte è dietro l’angolo anche perché oggi abbiamo giocato con Bandini con la mano destra inutilizzabile, poi si è stirato Granic". "Siamo corti – conclude – in emergenza e credo che tutti noi, staff, giocatori, ambiente ci meritiamo un giocatore in più che ci possa permettere di allenarci, giocare e provare a prenderci in futuro altre soddisfazioni. Continuare così diventa veramente dura".

Angelo Campioni