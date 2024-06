Ristopro, Niccolai resta: "Svolto un ottimo lavoro"

Dopo Centanni la Ristopro Janus Basket Fabriano mette un tassello importante nello scacchiere societaria comunicando che Andrea Niccolai sarà ancora l’Head Coach dei biancoblu anche per la stagione 2024/25. "Un’intera carriera da giocatore tra Serie A1, A2 e nazionale italiana - si legge nel comunicato - con tanto di vittoria di Scudetto e Supercoppa con la maglia di Treviso. Uno dei pochi atleti italiani a vantare una chiamata per un provino (non concretizzata) dalla NBA, in particolare dai Golden State Warriors. Andrea era stato a Fabriano nel 2005, quando disputò 8 partite con il Fabriano Basket". Una lunghissima carriera da giocatore "terminata dopo aver realizzato oltre diecimila punti in campionati professionistici (sesto posto italiano di sempre), incomincia quella di allenatore con il Monsummano come vice di un’altra conoscenza fabrianese, Alessandro Fantozzi. Dopo l’esonero di Fantozzi, Niccolai prende il suo posto e conduce la squadra alla salvezza. Nella stagione successiva finisce il campionato al nono posto, sfiorando i play-off. Nel 2016 subentra a stagione in corso sulla panchina della Fiorentina Basket in Serie B, rimanendovi fino al termine della stagione 2018-2019. Successivamente allena il Pino Dragons Firenze (Serie B). Nell’estate del 2020 passa alla Pallacanestro Biella in A2. Nel gennaio 2023 entra nello staff tecnico di Mantovana di Serie A2, dove occupa ancora il posto di vice-allenatore. A gennaio di quest’anno torna a Fabriano, 19 anni dopo l’ultima volta, dove Niccolai compie il miracolo porta i cartai dal 10 posto fino al 4º battendo anche la Gema Montecatini al primo turno dei playoff". "La conferma di Andrea - è il general manager Gianluca Merloni che parla - è il giusto merito per l’ottimo lavoro svolto".

Angelo Campioni