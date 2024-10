Ristopro piena di rabbia: "Puniti dalle ingenuità"

Due sconfitte nelle prime due gare perse per due ingenuità nel finale. La prima a un secondo dal termine contro Rieti la seconda a 11 secondi contro la più forte del campionato Roseto. Una grande difesa, un attacco che ha sbagliato molto e tanti tiri liberi sbagliati. Nonostante tutto sotto di 15 con Roseto sempre avanti, nell’ultimo quarto Fabriano a 11 secondi era avanti con la vittoria quasi in tasca. Ancora fatale un’altra ingenuità e Roseto, come era succedo a Rieti, la punita.

Domenica con inizio alle ore 18 al PalaColobo, la Ristopro sarà di scena a Ruvo di Puglia con tanta "rabbia sportiva" in corpo per cercare di conquistare i primi due punti. In terra pugliese troverà una squadra in salute che ha vinto le prime due gare con tanta fatica. Bisognerà fare attenzione soprattutto al fromboliere Jackson autore di 32 punti contro Sant’Antimo.

"Austikalnis - afferma coach Andrea Niccolai - ha segnato un canestro difficilissimo, ma nel time out avevamo concordato di fare fallo prima del tiro visto che non eravamo in bonus… purtroppo è mancata la lucidità mentale per spendere quel fallo che con tutta probabilità ci avrebbe permesso di vincere visto che a Roseto sarebbero rimasti solo un paio di secondi per una nuova rimessa".

"Al di là della rabbia - continua il tecnico cartaio - per la seconda gara in tre giorni sfuggita di mano per gravi ingenuità, dobbiamo essere orgogliosi e fiduciosi perché dopo la buona prestazione di Rieti, contro Roseto abbiamo giocato un’altra grande partita, soprattutto difensivamente siamo stati molto bravi, efficaci ed aggressivi per limitare il loro talento. Gli abruzzesi fino ad adesso avevano dominato tutte le squadre incontrate, noi li avevamo praticamente battuti nonostante una parcentuale ai tiri liberi veramente scadente, che dobbiamo assolutamente migliorare. "Domenica - conclude Niccolai - contro Ruvo di Puglia sarà ancora una partita molto difficile in trasferta contro un’altra squadra costruita per il salto di categoria. Se contro Roseto abbiamo avuto la spinta incessante dei nostri tifosi, in Puglia troveremo un palazzetto notoriamente caldo e particolarmente condizionante. Per noi sarà un test molto severo, in particolare per i nostri giovani che stanno crescendo e dando un buon contributo. A Ruvo sarà una battaglia e vogliamo essere pronti a combattere".

Angelo Campioni