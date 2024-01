Ristopro quasi perfetta. Funziona la cura Niccolai

RISTOPRO

81

LIONS BISCEGLIE

67

RISTOPRO : Centanni 14, Stanic 14, Gnecchi 11, Rapini, Bedin 1, Bandini, Negri 20, Granic 14, Giombini 7, Nkot, Romagnoli, Carsetti. All. Niccolai

LIONS BISCEGLIE: Rodriguez 6, Divac 4, Dip 6, Chessari 11, Cepic 15, Chiti 12, Toure 2, Turin 7, Maralossu 4, Lanotte. All. Origlio

Arbitri: Alessi di Lugo (Ra) e Ricci di Perugia

Parziali: 23-14; 46-34; 59-50; 81-67

La cura Niccolai inizia a farsi vedere, Fabriano conquista il terzo successo consecutivo, sale in classifica a quota 22, supera senza troppi problemi il Bisceglie che non è mai riuscita ad entrare in partita. Primo tempo perfetto dove i cartai tirano con una buona percentuale, si addormentano nel terzo quarto, risorgono nell’ultimo parziale e chiudono l’incontro con un altro successo importante (81-67). Un primo quarto di grande intensità e determinazione di Fabriano che tiene saldamente in mano la gara. Al 4’ Fabriano è a +8 (10-2) con la coppia Stanic-Negri. Bisceglie prova a resistere, ma i cartai con una difesa impeccabile mantengono un certo vantaggio chiudendo al 10’ con una tripla di Negri che fissa il risultato sul 23-14.

Nel secondo quarto Fabriano approfitta di una difesa molto allegra di Bisceglie per volare a +17 (33-16) al 13’ con il trio Negri-Gnecchi-Granic. Nel finale Cepic (9p.) porta gli ospiti a -10 (44-34). Si chiude il 1° tempo con Fabriano avanti di 12 (46-34). Dopo l’intervallo Fabriano rallenta e Bisceglie al 25’ pesca il -8 (50-42) con Dip. Al 30’ Fabriano, nonostante i tanti errori in attacco, è ancora avanti di 9 (59-50). Nell’ultimo quarto gli ospiti sono in affanno Fabriano fa il vuoto sale in cattedra Centanni che insieme a Gnecchi e Negri trova il massimo vantaggio (+18, 78-60) al 37’. Nel finale Fabriano non sbaglia, batte Bisceglie 81-67 e continua il momento positivo.

Angelo Campioni