Ristopro, serata di gala

Oggi con inizio alle ore 21 la Ristopro Janus Fabriano presenterà la squadra alla città, presso lo Chalet dei Giardini Regina Margherita. "Basket, si legge nel comunicato, curiosità e risate, le tre parole d’ordine della serata condotta da Fabio Bernacconi, voce della Janus al PalaChemiba e all’occorrenza grande presentatore; l’evento proseguirà con musica live del DJ Set di Akram Faiz.

L’intera città è invitata a partecipare al tradizionale evento di inizio settembre, una piacevole occasione per conoscere meglio i beniamini della Janus e la loro storia".

La società inoltre comunica che la Janus Basket Fabriano Academy è stata ripresa in gestione dalla Ristopro Janus Fabriano, la quale intende riavvicinare il più possibile l’attività delle giovanili a quella della prima squadra, soprattutto in ottica del futuro ritorno a Fabriano una volta ultimati i lavori al PalaGuerrieri.

Nel frattempo la Ristopro nella prima amichevole di sabato ha battuto Chiusi dopo una gara molto tirata alla fine ha superato i locali di 9 (67-76; 19-19; 10-15; 19-18; 19-24).

Tabellino Ristopro: Carta 9, Dri 2, Centanni 11, Gnecchi 10, Molinaro 9, Pisano 16, Scandiuzzi 6, Romagnoli 1, Da Rin 3, Raucci 9, Ottoni.

All. Niccolai

"Con Chiusi - afferma coach Niccolai - è stata una amichevole utile per verificare il lavoro fatto nei primi 15 giorni di preparazione. Per ora abbiamo impostato le idee di base sia in attacco che in difesa ed i ragazzi sono stati molto presenti nel cercare di applicare in situazione di partita i primi concetti di gioco provati in allenamento".

"Adesso - continua - dobbiamo continuare a crescere sia sul piano fisico che tecnico tattico e la terza settimana di lavoro in questo senso è fondamentale perché dopo 15 giorni di rodaggio siamo pronti ad aumentare intensità difensiva ed inserire situazioni offensive più specifiche".

"Sul piano dei singoli, nonostante l’assenza di Pierotti - conclude Niccolai - abbiamo ampiamente distribuito il minutaggio per non sovraccaricare nessuno in questa prima amichevole. Sono arrivati buoni segnali sia da parte dei più esperti che dai giovani sopratutto sul piano della mentalità e dell’approccio difensivo che dovrà essere il nostro punto di forza".

Angelo Campioni