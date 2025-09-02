Ristopro, si alza il sipario. Sfilano tutti i protagonisti

La Ristopro Janus Fabriano è pronta ad alzare il sipario sulla stagione 2025/2026. La presentazione ufficiale della squadra si terrà giovedì 5 settembre alle ore 21.15 allo Chalet Giardini Margherita. Durante la serata saranno presentati i nuovi giocatori, lo staff tecnico e le novità del campionato, in un momento pensato per rafforzare il legame tra squadra e tifoseria. Nel frattempo, le prime amichevoli contro Roma e Latina hanno fornito segnali incoraggianti. Pur affrontando squadre tra le più attrezzate della categoria, la Janus ha mostrato progressi nella tenuta fisica e nella solidità difensiva, pur evidenziando aspetti su cui lavorare, come la gestione dei possessi e la continuità individuale. Coach Nunzi parla di un gruppo in costruzione ma in crescita. Con il campionato ormai alle porte, l’obiettivo è proseguire su questa strada. Dopo due test importanti contro avversarie di livello come Roma e Latina, Nunzi traccia un bilancio lucido del percorso compiuto finora dalla sua Ristopro Janus Fabriano.

"Il torneo è stato sicuramente di ottimo livello", esordisce Nunzi. "Le due squadre che abbiamo affrontato, Roma e Latina, sono tra le più attrezzate del campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Sono complete e competitive, e credo proprio che saranno protagoniste fino in fondo. Per noi è stato un banco di prova molto utile". Guardando in casa Janus, l’allenatore si dice soddisfatto di quanto visto sul parquet: "Nonostante la sconfitta in entrambe le gare, ho notato dei progressi significativi. Contro Roma abbiamo tenuto testa per quasi venti minuti, giocando alla pari e creando anche buone occasioni per passare in vantaggio. Poi siamo calati un po’ alla distanza, anche per merito loro: hanno una struttura fisica imponente e ti costringono a spendere tante energie".

La seconda uscita, quella contro Latina, ha confermato la direzione intrapresa. "La tenuta complessiva è migliorata. Abbiamo espresso una buona qualità per più minuti, anche se abbiamo pagato un prezzo troppo alto in termini di palle perse, alcune forzate, altre gratuite. In certi momenti, con più attenzione, avremmo potuto restare avanti nel punteggio. Poi Latina ha avuto una fiammata all’inizio dell’ultimo quarto, undici punti consecutivi con un 4 su 4 al tiro: ci ha tagliato un po’ le gambe. Ma la reazione c’è stata, ed è questo che conta in questa fase". C’è spazio anche per un commento più tattico: "In attacco ci conosciamo ancora poco. Facciamo fatica a coinvolgere i giocatori giusti nei momenti chiave dell’azione. In difesa invece vedo cose interessanti. Non siamo ancora dove vogliamo arrivare, ma siamo sulla strada giusta".

Infine, una riflessione sui singoli. "Non è ancora il momento di fare valutazioni individuali", conclude Nunzi. "Abbiamo avuto buone prove da giocatori diversi nelle due partite, ma nessuno è riuscito a ripetersi in entrambe le gare. Dobbiamo costruire delle certezze da cui non possiamo prescindere".

Angelo Campioni