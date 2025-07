Ristopro, un coaching staff a trazione fabrianese. Matteo Petrucci sarà l’assistente allenatore

La Ristopro Janus Basket Fabriano prosegue nel lavoro di consolidamento dello staff tecnico in vista della stagione 2025/26, che sarà guidata dal nuovo head coach Luciano Nunzi. Dopo la conferma del vice allenatore Elia Rossi, la società annuncia con soddisfazione un’altra importante pedina dello staff biancoblù: Matteo Petrucci sarà ancora l’assistente allenatore per il prossimo campionato di Serie B Nazionale.

"Una vita nel basket fabrianese – si legge nel comunicato ufficiale del club – prima come giocatore nel settore giovanile, poi come tecnico nelle varie realtà della città. Matteo ha costruito il proprio percorso con passione e competenza, affermandosi come una figura sempre più rilevante all’interno dell’ambiente cestistico locale".

Nel 2022/23 ha vissuto un anno altamente formativo come assistente di coach Aniello, per poi trasferirsi nella vicina Jesi dove ha ricoperto diversi incarichi nel settore giovanile: capo allenatore dell’U13 e assistente dell’U14 Elite e dell’U17 Eccellenza, raggiungendo con quest’ultima anche la fase interzona.

Il ritorno "a casa" non si è fatto attendere: nella stagione 2023/24 Petrucci è tornato sulla panchina della Janus come assistente di coach Lorenzo Niccolai, contribuendo al raggiungimento dei Play-In del campionato di Serie B Old Wild West.

Parallelamente ha assunto anche il ruolo di capo allenatore dell’Uroboro Basket, altra società fabrianese militante nel campionato di Promozione. Nonostante la giovane età, Matteo ha dimostrato grande maturità e capacità gestionale, guidando la squadra alla vittoria del campionato e alla storica promozione in Serie D.

Una crescita costante, frutto di competenze tecniche e attitudine al lavoro, che gli valgono una meritata riconferma anche per la prossima stagione. Insieme al vice Elia Rossi, Matteo Petrucci completa un coaching staff a forte trazione fabrianese, elemento che sottolinea ancora una volta la volontà della società di valorizzare le eccellenze locali.

"In bocca al lupo Matteo – conclude la nota del club – da parte di tutta la famiglia Janus. Siamo certi che anche quest’anno saprai dare un contributo prezioso al progetto tecnico e umano della nostra squadra".

La società fabrianese sta portando avanti una importante campagna di rafforzamento per quello che sarà un campionato di alto livello come lo scorso anno.

Angelo Campioni