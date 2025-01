Ristopro, un’altra big. C’è la Virtus Roma

Non c’è respiro in questa serie B Nazionale da 20 squadre con la Ristopro Fabriano che dopo essersi riscattata alla grande dal momento difficile domenica scorsa battendo in casa una big come la Pielle Livorno, è già costretta a tornare sul parquet questa sera per la ventunesima giornata del girone B. Alle ore 20.30 i biancoblù rendono visita a un’altra big, seppur neopromossa, la Virtus Roma, erede della grande tradizione della capitale e della società che negli anni Ottanta fu capace di vincere sia lo scudetto che la Coppa dei Campioni. Altri tempi per il basket della capitale, che ora con la sua società più gloriosa sta faticosamente tentando di tornare al vertice.

Roma è reduce da una brutta sconfitta contro un’altra delle squadre più accreditate del girone, la Gema Montecatini: un ko che ci poteva stare ma preoccupante nelle proporzioni perché i laziali hanno ceduto 71-56 senza mai essere davvero in partita: non hanno brillato, ma sono stati senz’altro tra i migliori, due giocatori ben conosciuti dalle nostre parti come il marchigiano Marco Santiangeli (11 punti) per anni giocatore di Jesi e il bolognese Alberto Conti (il migliore con 13) che qualche stagione fa, prima che il covid fermasse il campionato, ebbe una fugace esperienza alla Goldengas Senigallia. Attenzione alla voglia di riscatto del talentuoso Yancarlos Rodriguez, giocatore alterno ma con punti nelle mani, autore di una prestazione davvero negativa in Toscana (-10 in valutazione). Roma è attualmente al settimo posto con 24 punti (12 vittorie, 8 sconfitte) mentre la classifica della Ristopro, salita a 18 punti, ora è meno preoccupante e ha riportato i biancoblù in zona play-in.

Match impegnativo ma a cui la squadra di coach Andrea Niccolai arriva col morale alto grazie alla bella giornata di festa di domenica, non soltanto per il successo che è coinciso col ritorno (ottimo, 16 punti in 25’) di Andrea Scanzi, rinforzo del mercato invernale, ma anche per quanto accaduto nell’intervallo del match: la società ha consegnato un assegno di 1550 euro alla comunità della Buona Novella, a seguito della vendita dei cappelli e delle generose donazioni ricevute negli ultimi giorni grazie anche al contributo dei supporters fabrianesi. Arbitrano l’incontro di Roma (al solito in diretta su LNP Pass), nel palazzetto dello sport di piazza Apollodoro, Licari di Marsala (Trapani) e Rubera di Bagheria (Palermo).

Andrea Pongetti