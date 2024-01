Ristopro: via coach Grandi. Il grande ritorno di Niccolai

Clamoroso epilogo in casa Janus Fabriano basket dopo la rocambolesca sconfitta di fronte al pubblico amico contro la vicecapolista San Vendemiano.

"La Ristopro - si legge nel comunicato - ha sollevato Federico Grandi dall’incarico di capo allenatore.La società ringrazia il coach per la professionalità e l’impegno profusi nel corso di questi mesi sulla panchina biancoblù e gli porge i migliori auguri per il prosieguo della carriera". Al suo posto Fabriano ha ingaggiato Andrea Niccolai come Head Coach dei biancoblu per la seconda metà di stagione 2023/24. Il neo-allenatore biancoblù ritorna nella città della carta dopo 19 anni, infatti nel 2005 disputò 8 partite con la casacca del Fabriano Basket. Da atleta ha alternato le sue stagioni tra Serie A1, A2 e nazionale italiana, con tanto di vittoria di Scudetto e Supercoppa con la maglia di Treviso. Uno dei pochi giocatori italiani a poter vantare una chiamata per un provino (non concretizzata) dalla NBA dai Golden State Warriors. Andrea nel 2005 disputò 8 partite con la casacca del Fabriano Basket. Dopo una lunghissima carriera da cestista con oltre diecimila punti segnati nei campionati professionistici (6° posto italiano di sempre), ha iniziato quella di allenatore sulla panchina di Monsummano come vice di Alessandro Fantozzi che dopo essere esonerato Niccolai prese il suo posto portando la squadra alla salvezza. Nella stagione successiva resta a Monsummano e finisce la stagione al nono posto, sfiorando i play-off. Nel 2016 a stagione in corso subentra sulla panchina della Fiorentina Basket in Serie B, rimanendovi fino al termine della stagione 18-19. Successivamente allena il Pino Dragons Firenze, neopromossa in B. Nell’estate del 2020 alla Pallacanestro Biella in Serie A2 in qualità di vice di Squarcina, mantenendo poi l’incarico per due campionati, fino a quando nell’estate 2022 i piemontesi rinunciano all’iscrizione. Nel gennaio 2023 entra nello staff tecnico della Pallacanestro Mantovana in A2 come vice-allenatore. Adesso il trasferimento a Fabriano a 19 anni di distanza. Ad Andrea va il più grande in bocca al lupo per il resto della stagione, da parte di tutta la Ristopro.

Angelo Campioni