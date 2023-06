Ristorante del centro vende prodotti cosmetici Multa da 5mila euro

All’interno del suo ristorante aveva ricavato un angolo per la vendita di prodotti cosmetici. Peccato però che la licenza non autorizzava anche quella tipologia di merce. Per questo un noto ristorante del centro è stato multato di 5mila euro. Il controllo è stato fatto dalla polizia, insieme a carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, mercoledì scorso, durante la giornata dedicata ai controlli interforze per l’operazione "Alto Impatto" coordinata dal questore Cesare Capocasa (nella foto). Arrivati nel locale gli agenti hanno notato come il titolare aveva organizzato un corner per la vendita di prodotti cosmetici, i quali necessitano di specifica autorizzazione commerciale e sanitaria. Da accertamenti fatti in Comune è emerso che quella attività di vendita era completamente abusiva, priva di documentazione che la abilitasse alla vendita. Per questa violazione verrà contestata al titolare la sanzione amministrativa con importo pari ad 5mila euro. Il Comune di Ancona, a seguito della violazione, emetterà un’ordinanza di cessazione immediata dell’attività abusiva. Durante la stessa giornata i controlli interforze hanno permesso di identificare 103 soggetti e 60 veicoli, tutti controllati.