Ristoranti da sold out: "C’è tanto entusiasmo. Giusto restare aperti"

Quasi tutto sold out nei ristoranti in centro per il cenone di Capodanno. Mancano ormai pochi giorni e nella maggior parte dei locali è ormai impossibile trovare un posto libero per l’ultimo dell’anno. In alcuni casi, come per l’Osteria Simonetti, i posti si sono esauriti già da ottobre. "Abbiamo fatto il pienone anche l’anno scorso – spiega Fabio Nobili, uno dei titolari – ma avevamo 30 coperti e avevamo aperto da pochi giorni. Stavolta il numero dei coperti è raddoppiato eppure sono già due mesi abbondanti che abbiamo registrato il tutto esaurito. Penso che la formula dell’Osteria Simonetti, dalle proposte culinarie agli arredi fino al rapporto qualità-prezzo sia stato molto apprezzato dagli anconetani e non solo e questo ci rende molto orgogliosi".

A farla da padrone qui come in altri ristoranti sono soprattutto i gruppi numerosi perché si sa che il 31 dicembre è bello passarlo in compagnia quando possibile, in tavolate chiassose e allegre per brindare tutti insieme all’anno che verrà. "Avremo anche musica di sottofondo – prosegue Nobili – poi tombola e altri giochi di società per intrattenere gli ospiti anche dopo la mezzanotte". Il menù prevede molti piatti della tradizione come i vincisgrassi e altra pasta fatta in casa, stinco, arrosto, le immancabili lenticchie e i dolci artigianali.

Anche alla Moretta, storica trattoria di piazza del Papa, è tutto sold out tanto che il titolare Corrado Bilò da settimane deve a malincuore respingere richieste di prenotazione. "E’ bello constatare che per chi decide di restare aperto il 31 il lavoro non mancherà – sottolinea – io ho circa 50 coperti e 4 sale, voglio che i miei clienti siano a loro agio e per questo ho deciso di non riempire troppo, voglio che resti spazio e possibilità di conversare senza troppa confusione intorno". Qui il menù prevede pesce fresco di prima qualità con astici in bella vista. "Ancona quest’anno ha cambiato volto – il pensiero di Bilò – non so di chi sia il merito ma mi sembra migliorata sotto tantissimi aspetti: e’ giusto che ognuno faccia la propria parte".

Anche da Amarcord fervono i preparativi per la notte più lunga dell’anno e come spiega uno dei soci, Giovanni Fusco, sono rimasti solo alcuni posti liberi all’esterno, nell’area riscaldata. "Avremo musica live fino alle 2 – racconta – come numeri siamo in linea con l’anno scorso e avremo un menù fisso a base di pesce. L’anno scorso l’evento principale del Capodanno era proprio davanti al nostro locale, nel piazzale antistante Le Muse e questo probabilmente ha aiutato. Stavolta pur essendo in piazza Cavour non abbiamo avvertito nessun calo e siamo molto contenti del programma di intrattenimento offerto alla città". Anche chi lavora con il menù da asporto, come Bontà delle Marche sta riscontrando ottimi numeri, segno che diverse persone anche quest’anno hanno scelto di festeggiare a casa per poi uscire dopo cena per il brindisi di mezzanotte.

E c’è chi, come il bar Giuliani, spinto dal ritrovato entusiasmo che sembra animare il capoluogo ha deciso dopo ben 10 anni di riproporre il cenone incassando subito un boom di prenotazioni. "Siamo stati tempestati di telefonate – rivela il titolare Michele Zannini – abbiamo circa 50 coperti e proponiamo menù fisso a base di pesce e djset per allietare la serata. Sono stati fatti grandi passi avanti ad Ancona negli ultimi mesi, soprattutto in centro, e ci sembrava giusto fare la nostra parte e contribuire a questo rilancio".

Ilaria Traditi