Ristoratore 43enne trovato morto in casa

Trovato morto in casa ieri mattina noto ristoratore fabrianese di 43 anni. Conosciuto per il suo impegno nel mondo del teatro e dell’associazionismo, era una persona molto stimata in città: è stato un imprenditore apprezzato durante la gestione della pizzeria, fino a pochi anni fa, in centro. Prima aveva lavorato anche nella Capitale. Sul posto, per tutti gli accertamenti, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sembrerebbe essersi trattato di un gesto volontario. Tanti, soprattutto sui social, i messaggi di cordoglio e incredulità.