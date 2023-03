Ristorazione e ospitalità al fianco degli agricoltori

Il mondo della ristorazione e dell’ospitalità si schiera a fianco degli agricoltori per rilanciare le eccellenze locali e regionali delle Marche.

È il progetto "Re-Discovery Marche", iniziativa che raduna circa 50 soggetti tra locali e aziende agricole con l’obiettivo di proporre i vini Doc, Docg e Igt delle Marche in abbinamento con i migliori prodotti del territorio. L’idea, già avviata nell’ambito del bando regionale ‘Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavolà, vuole "legare in maniera forte tutto il territorio - ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini, persentando l’iniziativa - e in particolare i prodotti delle campagne con la capacità di trasformazione in cucina e presentazione sui tavoli in un sodalizio con il vino.

Dietro la cucina c’è un mondo fatto di tradizioni, di cultura che possono e devono essere raccontati". Tra marzo, aprile e maggio si terranno oltre 20 serate evento in vari locali soprattutto della spiaggia di Senigallia in cui verranno proposti aperitivi, cene gourmet, degustazioni abbinate ai vini di 19 cantine regionali, per scoprire il meglio dei presidi SlowFood, dei prodotti a marchio QM e delle denominazioni di origine: a ogni evento il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di questi sapori dai titolari delle aziende coinvolte, da chef, sommelier ed enogastronomi.