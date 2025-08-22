Ristori per i cantieri. Al via le domande

Dopo la lunga attesa, gli operatori economici di San Marco a Osimo, penalizzati dai lavori svolti nel 2024 a Porta Vaccaro, nota come Tre Archi, potranno ricevere un ristoro dal Comune. E’ stato infatti pubblicato l’avviso per erogare un contributo una tantum agli esercenti che hanno subito un calo di fatturato per la viabilità modificata durante i lavori di riqualificazione dei Tre Archi, partiti a inizio luglio 2024 e conclusi in circa cinque mesi. Un avviso simile era stato emesso già nel 2023 per il primo cantiere, che fu avviato per la messa in sicurezza in somma urgenza della stessa Porta Vaccaro. Il secondo intervento nel 2024 era invece legato al progetto Pinqua, finanziato da fondi europei per l’abbellimento. Gli operatori con sede in via Matteotti, via San Marco, via Strigola, via Cappuccini e piazza del Carmine dovranno aver registrato un calo di fatturato nel periodo luglio-settembre 2024 di almeno l’8 per cento rispetto alla media dello stesso trimestre degli anni 2022 e 2023. Il contributo a fondo perduto sarà di massimo duemila euro per ogni richiedente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (20mila euro). Entro il 26 settembre dovrà essere presentata la richiesta tramite modulo scaricabile dal sito del Comune. La sindaca Michela Glorio afferma: "Rispetto al primo bando del 2023 – spiega l’assessore Jacopo Celentano – abbiamo abbassato dal 20 all’8 per cento la soglia di perdita di fatturato".