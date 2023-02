"Ristrutturare a zero? Non ci abbiamo creduto Ma ora serve chiarezza"

"È emerso un quadro estremamente incerto dopo il decreto del governo che necessariamente dovrà fare al più presto chiarezza e trovare una soluzione per chi rischia l’empasse". Nicola e Giuliana Papa, dell’omonima impresa costruttrice del maceratese ma con cantieri aperti in diverse zone della regione spiegano di "non aver aderito al bonus 110 per cento per la riqualificazione energetica dei condomini perché non ci hanno mai convinti, ma abbiamo in corso otto cantieri con lo stesso strumento per gli interventi relativi al sisma".

"Per ora – spiega Nicola Papa – si continua a lavorare ma è necessario che si faccia chiarezza una volta per tutte. Dopo due anni di continua incertezza periodo durante il quale i prezzi sono schizzati rendendo a tutti la vita molto difficile, noi imprenditori edili ma anche i nostri clienti se lo meritano".

"Hanno indotto le persone – rimarca Giuliana – a pensare che fosse possibile rendere la propria casa più efficiente dal punto di vista energetico e ristrutturata a costo zero e ora devono assumersi la responsabilità di quello che hanno deciso. Non si possono mettere a rischio le imprese che hanno utilizzato uno strumento consentito dalla legge. Già verso la fine dell’anno scorso – aggiunge Giuliana – ci siamo accorti che le imprese attorno a noi, soprattutto quelle più piccole stavano soffrendo e alcune sono finite in liquidazione. Per lo più grazie al superbonus, non riuscendo a recuperare i crediti ceduti. Una soluzione va individuata e mi sembra ormai chiaro che questo strumento debba essere tolto magari per mettere a punto qualcosa che possa consentire a tutti di lavorare e intervenire sugli edifici".

"Auspichiamo – aggiunge Andrea Papa – che venga messo in campo un intervento che possa risolvere al più presto la situazione e faccia chiarezza in maniera stabile e una volta per tutte. Perché, non dimentichiamolo, ne va del futuro di tante imprese e del lavoro di tanti".

Sa.Fe.