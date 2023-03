Ristrutturazione del cimitero: ecco i finanziamenti del sisma

La giunta guidata da David Grillini festeggia in grande il traguardo di metà mandato. "Proprio oggi – rimarcava mercoledì il primo cittadino - siamo giunti a metà del nostro mandato amministrativo e lo festeggiamo con una bella notizia. Siamo riusciti ad aggiudicarci una somma importante per la ristrutturazione del nostro civico cimitero. Si tratta di ben 958mila euro che verranno utilizzati per la sistemazione della parte più vecchia della struttura, che ha subito danni a seguito del sisma 2016. Molti cittadini a più riprese, ci hanno manifestato il loro dispiacere a vedere un luogo importante come il cimitero in condizioni precarie – rimarca il primo cittadino -. Siamo molto soddisfatti di questo finanziamento che ci consentirà, con i dovuti tempi tecnici mai brevi, di riavere quel decoro e quella sicurezza che spetta ad un luogo sacro così importante. Il finanziamento – spiegano ancora dall’amministrazione comunale - è il frutto di molteplici riunioni tra il commissario straordinario per il sisma e i sindaci del cratere nelle quali c’è stata sempre espressa volontà delle parti di provvedere a orientare contributi per la sistemazione dei cimiteri che erano rimasti indietro rispetto ai primi blocchi dei finanziamenti". Un intervento atteso da tempo dai cittadini. "Ringrazio il commissario – conclude il sindaco Grillini - per aver accolto le istanze dei sindaci e per aver risolto una questione che stava trascinandosi da troppo tempo".

sa. fe.